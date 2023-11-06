فاكهة جهنمية متوفرة وبسعر التراب تحارب حصوات الكلى وتنقي جسمك من السموم!

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تعد تنظيف الكلى والكبد من الأمور الضرورية التي يجب أن يهتم بها الشخص للحفاظ على الأجهزة الحيوية بالجسم للقيام بوظائفها بشكل صحيح. إذ تعمل هاتين الأعضيتين على تنقية الدم وإزالة السموم والفضلات من الجسم. وباستمرار تراكم السموم في الكلى والكبد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبدالأطعمة المفيدة لتنظيف الكلى والكبد 1. القرنبيط

القرنبيط هو واحد من الأطعمة الغنية بالمركبات المضادة للالتهابات مثل الإندولات، وهو أيضًا مصدر ممتاز للألياف. يمكن استبدال البطاطس بالقرنبيط المهروس كطبق جانبي منخفض البوتاسيوم ومفيد لصحة الكلى والكبد. 2. التوت الأزرق

التوت الأزرق هو واحد من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها. يحتوي التوت الحلو على مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، والتي قد تحمي من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والتدهور المعرفي ومرض السكري. 3. العنب الأحمر

العنب الأحمر ليس فقط لذيذًا ولكنه يوفر أيضًا الكثير من الفوائد الصحية. فهو يحتوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد، والتي تقلل الالتهاب في الجسم. كما يحتوي العنب الأحمر على نسبة عالية من الريسفيراترول، وهو نوع من الفلافونويد المفيد لصحة القلب والوقاية من مرض السكري والتدهور المعرفي.

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