دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت.. تعرف عليها,

تعتبر البطاطس المقلية من أسرع الأكلات التي تقوم بتحضيرها سيدة المنزل بجانب جميع الأطباق وهذا في مصر وكل دول العالم ويصلح إلى أن يتم تناولها في وجبة الإفطار والغداء والعشاء على حد سواء لأنها سريعة في التحضير، ولكن يعاب عليه أنه يتم قليها في كمية كبيرة من الزيت وهذا بكل تأكيد يكون ضار على صحة الإنسان، لهذا وفي ذلك الموضوع وعبر موقع نيوز سوف نسكن لكم طريقه سهله وسريعه لقلي البطاطس بدون استخدام الزيت بطريقه أمنه تابعونا للتفاصيل. بعض الطرق للقلي في الزيت

يمكن الآن القيام بقلي البطاطس باكثر من طريقه بدون استخدام كميات كبيرة من الزيت، وسوف نذكر لكم طريقه سهله وسريعه يتم استخدامها من قبل العديد من المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة كما أنها طريقة غير مكلفة على الاطلاق واليكم الطرق:

أولا يمكن ان يتم تحميص البطاطس في الفرن وتلك من أشهر الطرق التي تعتبر أكثر انتشارا في كل دول العالم فقط عليكم تقطيع البطاطس الى شرائح أو أصابع كما هو معتاد ويتم وضعها في صينية خبز تكون مفروشة بورق الزبدة وتوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. ثانيا طهي البطاطس في المقلاة الهوائية حيث أن المقلاة الهوائية هي من أفضل الوسائل التي تساهم في طهي الاطعمة، بدون أضافه ولا نقطه زيت وليس فقط البطاطس فقط كل ما يمكن تقطيع شرائح البطاطس ونضعها في المقلاة الهوائية وسوف يتم شويها على درجة حرارة 200 درجة حتى تصبح في طعم أفضل.