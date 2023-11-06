دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لاشك أن واحدة من أهم الأمور التي تكترث حولها الدولة هي خلق حالة من النظام في مختلف الأجهزة الخاصة بها والت هي في حقيقة الأمر أجهزة تقوم على خدمة المواطنين بالدرجة الأولي والتي من بينها السجل المدني الذي يكون ضمن مهام وزارة الداخلية الجهة الموط بها الإشراف على هذا الجهاز الضخم والهام والذي يتم من خلاله استخراج كافة الأوراق الخاصة بنا والتي من بينها البطاقة الشخصية أو الرقم القومي لكن لوحظ مؤخرا أن هناك العديد من الظواهر السلبيية التي تنتج من المواطن في التعامل مع هذا المستند الهام مثل عدم تحديث البطاقة أو عدم استخراجها من الشباب في سن البلوغ من الأساس وهو الأمر الذي حرصت الوزارة على أن تستتحدث له غرامات مالية الأمر الذي من الممكن أن يصل لحد الحبس غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يقم بالذهاب إلى السجل المدني لاستخراج بطاقةالرقم القومي لدى بلوغه سن ال 15 عام

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تعامله ببطاقة غير سارية داخل إحدىالجهات الرسمية يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حاللم يحدث بيانات البطاقة خلال 3 أشهر من تغييرها

يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال لم يستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من المحضر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطلوبين في أي كمين .. وزارة الداخلية توجه تحذيرها الأخير لهذه الفئة من ” أصحاب الرقم القومي ” .. غرامة وحبس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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