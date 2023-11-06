جوزك هيموت عليكي فشر سما المصري .. بقرن فلفل وملعقة من الفازلين في هذا المكان من الجسم ولن تصدقي النتائج !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي تشغل بال النساء بشكل عام لكن لا يوجد ما هو أهم من تلك الوصفات التي تعنى بالجمال من كل جانب من جوانبه العديدة كي تكون محور اهتمامها الكبير الذي تدور حوله أحاديثها مع ذويها فقد تجرب إحدى النساء وصفة ما لتجد النتائج التي لا تصدق فتسارع لتخبر صديقاتها حيث أن الكثير منهن يقضين وقت طويلا أمام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن وصفات للعناية بالجمال حيث أن الهدف هو توفير بعض النقود التي تصرف بشكل عشوائي على مستحضرات التجميل باهظة الثمن والتي من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بوصفات طبيعية من مواد متاحة

جدير بالذكر أن أكثر علامات الجمال التي يتم الاعتناء بها من جانب المرأة بشكل خاص هي البشرة حيث أن الملمس الناعم والبشرة الخالية من العيوب لهو حلم يراود الكثير من النساء والتي تملكها بالفعل تسعى للمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة لذا فإننا سنقدم لكم إحدي تلك الوصفات الرائعة كما يلي

– وصفة الفازلين مع الفلفل للعناية بالبشرة