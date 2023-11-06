دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي تشغل بال النساء بشكل عام لكن لا يوجد ما هو أهم من تلك الوصفات التي تعنى بالجمال من كل جانب من جوانبه العديدة كي تكون محور اهتمامها الكبير الذي تدور حوله أحاديثها مع ذويها فقد تجرب إحدى النساء وصفة ما لتجد النتائج التي لا تصدق فتسارع لتخبر صديقاتها حيث أن الكثير منهن يقضين وقت طويلا أمام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن وصفات للعناية بالجمال حيث أن الهدف هو توفير بعض النقود التي تصرف بشكل عشوائي على مستحضرات التجميل باهظة الثمن والتي من الممكن أن يتم الاستعاضة عنها بوصفات طبيعية من مواد متاحة
جدير بالذكر أن أكثر علامات الجمال التي يتم الاعتناء بها من جانب المرأة بشكل خاص هي البشرة حيث أن الملمس الناعم والبشرة الخالية من العيوب لهو حلم يراود الكثير من النساء والتي تملكها بالفعل تسعى للمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة لذا فإننا سنقدم لكم إحدي تلك الوصفات الرائعة كما يلي
– وصفة الفازلين مع الفلفل للعناية بالبشرة
- نحضر تلك المكونات ” الفلفل الحار، وزيت جوز الهند، عصير ليمون، وفازلين “
- نحرص على الخلط بينها جميعا لتصبح مكون واحد
- قومي بتنظيف وجهك جيدا باستخدام الغسول والماء
- ضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة قبل أن تقومي بغسل الوجه من الخليط تماما
- مع التكرار ستتخلص البشرة من كافة العيوب مثل البثور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” جوزك هيموت عليكي ” .. بقرن فلفل وملعقة من الفازلين في هذا المكان من الجسم ولن تصدقي النتائج !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.