هترجع لشبابك وتنسي يعني ايه شيب... حل سحري موجود في ورق الغار سيجعلك تعودي لأيام شبابك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الغار من الأعشاب التي يتم استخدامها في العديد من الاستخدامات ولكن أكثرها أنه يوضع على الأكل حيث يضيف اليه طعم ورائحة مميزة, كما يستخدم في تبخير البيت حيث يساعد في جعل رائحة البيت جميلة ويطرد اي حشرات طائرة في البيت, ولكن لا يعرف الكثير أنه يمكن استخدام أوراق الغار في التخلص من الدهون الزائدة في البطن ويستخدم كذلك في صبغ الشعر الابيض واعادته للونه الطبيعي مرة اخري، وخلال المقال التالي سنوضح طريقة الاستفادة من ورق الغار للتخلص من الكرش وكذلك التخلص من الشيب بسهولة.

القضاء علي الدهون والكرش تماما باستخدام ورق الغار

ورق الغار من الأشياء التي لها استخدامات عديده وأهمها انه يساعد في التخلص من الدهون والكرش وجعل البطن مسطحة والتخلص من اي دهون موجوده به وذلك من خلال زيادة معدل الايض في الجسم وتحفيز الخلايا الموجوده لحرق اي دهون زائده في الجسم وكذلك يعمل ورق الغار على اشباع الناس وعدم الاشتياق للطعام، وبالتالي ستقل جدا عدد السرعات الحرارية التي سوف تدخل الجسم.

استعمال مشروب ورق الغار

ويمكن أيضا استعمال مشروب ورق الغار للتخلص أيضا من الدهون والكرش وجعل البطن مسطحه ولها منظر رائع، وطريقة تحضير مشروب ورق الغار للتخلص من الدهون كالتالي:

• اولا قومي بتحضير الكمية المناسبه من ورق الغار ثم انقعيها بالمياة للتخلص من جميع الاتربه والأمراض.

• ثم بعدها أضيفي اليها الماء واتركيها تغلي لمده لا تقل عن ربع ساعه.

• وبعدها قومي بتصفيتها جيدا من الورق وقومي بشربها حتى تتخلصي من جميع الدهون الزائدة.