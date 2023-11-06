هيرجع جديد من تاني.. تخلصي من الجير والترسبات والسواد بين الفواصل وخلي الحمام يلمع تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب العديد من السيدات في الحصول على حمام نظيف ولامع طوال الوقت حيث انه من اهم الاماكن التي يجب المحافظة على نظافتها في المنزل لعدم نقل الامراض او العدوى بين أفراد الأسرة والتخلص من الروائح الكريهة لذلك تعاني العديد من السيدات في تنظيفه وتطهيره طوال الوقت واستخدام منظفات غاليه الثمن لخط البكتيريا والجراثيم والحصول على سيراميك لامع وخالي من اي سواد بين الفواصل او جير حيث أن ذلك يترسب نتيجة للاستخدام الكثير وهناك مكون سوف يخلصك من هذه الاتساخات بسهوله وبدون مجهود سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل. طريقة تنظيف سيراميك الحمام احضري طبق بلاستيك كبير وقومي بملاه الى المنتصف بماء مغلي.

ثم ضيفي إليه كوب من الخل وصودا الخبز اخلطي مكونات مع بعضها البعض.

ثم اقوم بتوزيع الخليط على السيراميك واستخدم فرشاه تنظيف وقومي بدعك السيراميك سوف تجد ان جميع الاتساخات يتم ازالتها بسهوله.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر سوف تلاحظه لمعان ويرجع السيراميك مثل الجديد تمام.

ا فان هذه الطريقه مجربه ومضمونه بالاضافة الى انها رخيصة الثمن لا تتكلف أي مكونات ذات اسعار غاليه لذلك يمكن استخدامها بصفة مستمرة حتى تحصلي على النظافه المطلوبه طوال الوقت. طريقه تنظيف الحمام من الاتساخ بالصودا يمكنك عمل خليط لتنظيف السيراميك من الصودا والمياه بإحضار الصودا الكاوية ويوضع عليها كوب من الماء البارد كوب من الكلور وضعيه في زجاجة الرشاش.

ثم ارتدي قفازات باستخدام الفرشاة واغسليه بالماء الفاتر ولاحظي النتيجه المذهله.

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