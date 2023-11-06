دلعي جوزك واتخلصي من الدهون نهائيا.. مشروب ورق الغار من أفضل الأشياء للتخلص من الدهون المتراكمه..!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف ورق الغار كمكون أساسي يعطي نكهة شهية للكثير من الأطعمه المختلفة، لكن الأمر قد يتجاوز في بعض الأحيان حدود النكهة بفضل فوائده الصحية والعلاجية المتعددة، ويعرف البعض ورق الغار بعدة أسماء، مثل ورق اللوري، أو ورق اللورا، أو ورق الرند، أو ورق موسى، وهو ورق عطري من شجرة الغار دائمة الخضرة، وينمو في مناطق البحر الأبيض المتوسط، ويتميز بلونه الأخضر الداكن، وطعمه المر مما يمنع أكله مباشرة، وسنذكر لكم فوائد وأضرار ورق الغار.

فوائد ورق الغار

1.مقاومة حالات قشرة الشعر، لا سيما عند تطبيق ورق الغار موضعيا على الفروة.

2.فوائد عديدة لصحة النساء، فبعض المركبات الموجودة في ورق الغار قد تساعد على مقاومة بعض مشكلات الطمث والخصوبة.

3.تحسين حالة المصابيين بي الالتهابات مثل التعاب المفاصل وجميع اماكن الجسد ويدخل في علاج النقرس أيضا.

4.مقاومة بعض أمراض ومشكلات الجهاز التنفسي، مثل: الربو، والحساسية.

وصفه ورق الغار للتخلص من الدهون

يعد من أفضل الأشياء التي تجعلك تتخلص من الدهون المتراكمه في جسمك ورق الغار فمشروب ورق الغار بالنعناع يعد من أفضل الوصفات التي تزيل جميع الدهون من الجسم

طريقه التحضير:

عليك ان تقوم بوضع البعض من ورق الغار مع ورق النعناع في إناء وتضع عليهم الماء ثم تتركهم على نار هادئه حتى تغلي تماما وبعدها تقوم بتصفية الوصفه ثم تقوم بشربها وبعد عدة مرات ستجد الآثار المتميزة التي تركتها هذه الوصفة.