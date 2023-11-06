دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة التي تتعلق باستخدام الأجهزة الحديثة مثل التلفونات المحمولة التي أصبحت لا غنى عنها من جانب البشر بشكل لم يكن أح ليتخيله فقد صار الهاتف جزء لا يتجزأ من يد الإنسان لذا فإن هناك العديد من المقالات والتقارير التي تصدر في كيفية الحفاظ على الهاتف في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة بعيدا عن التعرض للضرر من خلال اتباع بعض العادات والممارسات المناسبة أثناء الاستخدام وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور في مقالنا هذا كما يلي
جدير بالذكر أنك ربما لاحظت أن هناك بعض الأشخاص اللذين يتعمدون وضع الهاتف لدى الجلوس إلى طاولة الطعام مقلوب على ناحية الشاشة وهو تصرف مقصود من جانبهم نظرا لأن تلك الحركة من شأنها أن توفر الكثير من المميزات التي سنذكر البعض منها خلال الفقرة التالية
– مميزات وضع الهاتف مقلوب على شاشته
- هذا التصرف يساعد على الحفاظ على البطارية من خلال منحها قدرة على التخلص من الحرارة النااتجة عن كثرة الاستخدام من خلال تعريضها للهواء
- في ذات الوقت يحافظ على الشاشة نفسها من التعرض لأية خدوش
- في هذا الأمر تبقي الكاميرا الخلفية في حالة جيدة أيضا بعيدا عن تعرضها لأي خدش هي الأخرى ومن ثم الحصول على أفضل الصور
- هذا الوضع يوفر لك مساحة من الخصوصية لدى تلقى الرسائل في التجمعات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما الذي يحدث لدى وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته ؟ .. إجابة أذهلت الملايين !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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