ما الذي يحدث لدى وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته ؟ .. إجابة أذهلت الملايين !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة التي تتعلق باستخدام الأجهزة الحديثة مثل التلفونات المحمولة التي أصبحت لا غنى عنها من جانب البشر بشكل لم يكن أح ليتخيله فقد صار الهاتف جزء لا يتجزأ من يد الإنسان لذا فإن هناك العديد من المقالات والتقارير التي تصدر في كيفية الحفاظ على الهاتف في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة بعيدا عن التعرض للضرر من خلال اتباع بعض العادات والممارسات المناسبة أثناء الاستخدام وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور في مقالنا هذا كما يلي

جدير بالذكر أنك ربما لاحظت أن هناك بعض الأشخاص اللذين يتعمدون وضع الهاتف لدى الجلوس إلى طاولة الطعام مقلوب على ناحية الشاشة وهو تصرف مقصود من جانبهم نظرا لأن تلك الحركة من شأنها أن توفر الكثير من المميزات التي سنذكر البعض منها خلال الفقرة التالية

– مميزات وضع الهاتف مقلوب على شاشته