ازاي ضاعت حياتنا مانعرفش خطورتها وأهميتها !!.. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران !

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعايشنا مع التكنولوجيا في العصر الحديث قد أحدث تغييرات جذرية في حياتنا، وأصبحت الهواتف الذكية وسيلة اتصال وتواصل لا غنى عنها. دعونا نستعرض سويًا كيف أثرت هذه التطورات على حياتنا بشكل لا يُصدق، حيث يتم التواصل الفوري قبل الهواتف الذكية كان التواصل المباشر يستغرق وقتًا طويلاً وكان التحدث عبر الهاتف الثابت الوحيد الخيار المتاح، أما الآن فإننا نستطيع التواصل مع أي شخص في أي مكان في العالم عبر الرسائل النصية والمكالمات الصوتية والمكالمات الفيديو مما يجعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة، وتوجد خاصية مميزة للهاتف وهي وضع الطيران.

نواتج استخدام خاصية الطيران

عند تفعيل هذه الخاصية ينتج عنها الآتي:

يتوقف تشغيل الواي فاي في هذه الحالة.

تتوقف عملية نقل البيانات عبر تقنية البلوتوث أثناء وضع الطيران، حيث تعمل هذه الخاصية على حماية الهاتف.

تتوقف عمل شريحة الهاتف الجوال وخدمة الانترنت المتصلة بها.

يتوقف أيضًا تحديد الموقع الجغرافي على الهاتف.

الهدف من تشغيل وضع الطيران

يساعد وضع الطيران على الحفاظ على الهاتف، حيث:

تمنع هذه الميزة وصول الأطفال إلى الإنترنت على الهاتف الجوال.

يتم منع الأطفال من الوصول إلى حسابات السوشيال ميديا الخاصة بك.

توفر هذه الميزة شحن البطارية.

تحافظ وضعية الطيران على استدامة عمر بطارية الهاتف لفترة أطول.