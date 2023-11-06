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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر عادات يومية تسبب هلاكك! اعتاد الكثير من الأمهات بوجه خاص والجميع بوجه عام علي تطبيق الكثير من الأشياء أو القيام بها بشكل متكرر دون وعي منهم بالأضرار الكامنة في هذه الأفعال فربما تكون سبب موت جميع أفراد الأسرة، ولاسيما أن الأمهات هم أصحاب المهام الأساسية وأهمها إعداد الطعام، كما أن غلاء الأسعار جعل التخلص من الأشياء التالفة مستحيل في الوقت الراهن، لذلك تتجه رب المنزل للاستفادة من كل شيء وأهمها البقوليات التي بها سوس مما يجعلها سامة، لذلك نسلط الضوء علي هذا الصدد فيما يلي.
أطباء التغذية يحذرون من تناول هذه الأطعمة
وفقا للأبحاث المستمرة بشكل دوري على التغذية تبين على يد طبيبة مختصة في علم التغذية أن تناول البقوليات المهرمنة بمعنى أنها تنضج سريعا بفعل المبيدات الحشرية المكثفة من قبل المزارعين، ولاسيما أن الكثير من المبيدات المستخدمة في ذلك لايمكن التخلص منها أثناء غلي أو تسوية البقوليات، ويترتب عليها تراكم المبيدات في جسم الإنسان والتي تعتبر بمثابة السم البطيء لإنهاء حياته، لذلك يجب أن يكون تناولها وفقا لتوجيهات خبراء التغذية.
كيفية التخلص من المبيدات وتناول البقوليات بأمان
أوصى خبراء التغذية بضرورة التخلص من المبيدات الحشرية للقضاء على التسوس الخاص بالبقوليات بتنفيذ الخطوات التالية:
- يتم وضع عيدان النعناع ملفوف في قطعة قماش قطنية مع الفول ويمكن استبدال النعناع بالحبة السوداء.
- كذلك غسل البقوليات جيدا قبل طهيها وذلك باستخدام الخل الأبيض.
- الإحتفاظ بالبقوليات في الثلاجة وتغير درجة الحرار يساهم في قتل البكتريا النشطة.
- أما لطرد السوس ومنع تكونه علي البقوليات بوجه عام يوضع في العلبة الموجود بها البقوليات قليل من الشطة وحبات الليمون الأسود في قماشة وسط البقوليات لتظل سليمة دون تسوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “عيالك هتموت بسببك” .. طبيبة تحذر من تناول هذا الطعام الذي نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندرى وبه سم قاتل يؤدي للوفاة .. انتبه قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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