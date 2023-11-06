“هتبقى مليونير وتسحب فلوس ببلاش” .. في أقل من ٥٠ ثانية طريقة يحب المال من ماكينة ATM بدون استخدام كارت الفيزا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم استخدام ماكينات الصراف الآلي بشكل متكرر وتعد خدمة سحب النقود بدون استخدام بطاقة فيزا من بين الخدمات التي تقدمها، ومن المهم أن يكون الشخص حذرًا ويتبع الاحتياطات اللازمة أثناء إجراء عملية السحب،بالإضافة إلى ذلك من الجيد أن يقرأ الشخص تعليمات فودافون كاش بعناية قبل القيام بأي عملية مالية، وقد تحتوي هذه التعليمات على معلومات هامة حول كيفية استخدام الخدمة بشكل آمن وفعال وتوفير النصائح للتعامل مع أي مشاكل محتملة. خطوات سحب النقود بدون فيزا لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي باستخدام خدمة فودافون كاش، يمكنك اتباع الخطوات التالية: الاتصال على رقم *9# من هاتفك.

ابحث عن خيار “السحب من ماكينة الصراف الآلي” واضغط عليه.

كتابة المبلغ الذي ترغب في سحبه من حسابك.

إدخال كلمة المرور الخاصة بك في فودافون كاش. تأكد من إدخالها بشكل صحيح.

إدخال هذا الرمزالذي تم إرساله في ماكينة الصراف الآلي.

يتم خروج النقود من ماكينة الصراف الآلي بكل سهولة ودون الحاجة إلى بطاقة فيزا. كيفية تأمين عمليات سحب النقود بعض النصائح لتأمين عملية السحب الآمن من ماكينات الصراف الآلي تشمل: قبل استخدام أي ماكينة صراف آلي، تحقق من الموقع وتأكد من أنه آمن ويتمتع بإضاءة جيدة. يجب تجنب استخدام الماكينات التي تكون في أماكن نائية أو خلف الأشجار الكثيفة.

عند إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، تأكد من ألا يراقبك أي شخص وتغطي يدك أثناء إدخال الأرقام، وتجنب كتابة رقم التعريف الشخصي على ورقة أو مشاركته مع أي شخص غريب.

بعد الانتهاء من العملية، تأكد من سحب بطاقتك والمبلغ المستلم بشكل صحيح، احتفظ بالإيصال وتأكد من تمزيقه بشكل آمن وعدم تركه في المكان.

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