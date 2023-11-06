زيت الزيتون علي الموز هتحقق حلمك في ليلة حتي لو عمرك فوق ال 70 سنة هترجعك شباب جربيها فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينصح عدد كبير من خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة والتجاعيد والترهلات وشد البشرة في وقت قصير حيث من أهم الوصفات الطبيعية التي ينصح بها خبراء التجميل هي الموز وزيت الزيتون فيمكن أن توحد لون البشرة وتخلصك من الحبوب والبقع الداكنه وترطب البشرة باستمرار حيث انها من أحد الوصفات التي أثبتت فاعلية كبيرة لمعالجه البشره البشره من اثار الشمس ومن العيوب الاخرى وسوف نتعرف على كيفيه تحضير الوصفه خلال الفقرات التالية.
مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون
وصفة الموز وزيت الزيتون احدى الوصفات التي تحتوي على عناصر مهمة ومغذيه للبشره حيث أن زيت الزيتون يعد من أهم المرطبات التي تجعل البشرة أكثر نعومة بالاضافة إلى ان الموز يفتح البشرة فيمكن استخدامها من خلال المكونات التالية:
- ملعقة كبيرة من الموز المهروس.
- ملعقة من اللبن.
- ملعقة خل التفاح.
طريقة تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون
يمكن من خلال بعض الخطوات السهله والبسيطه عمل وصفة زيت الزيتون والموز وهي كالتالي:
- احضري اناء وضعي به الموز جيدا ثم ضعي عليها المكونات ملعقة من خل التفاح واللبن واخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تحصلي على قوام كريمي اترك الخليط جانبا.
- ثم نظفي البشرة بالماء و جففيه وضعي الخليط على الوجه واتركيه لمده 15 دقيقه حتى يجف تماما.
- ثم اغسليه بالماء الفاتر لكي تحصلي على نتائج رائعة.
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