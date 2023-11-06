هتبقي بيضه زي الحليب.. وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشره والمناطق الحساسه”ياريتك عرفتيها من زمان”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

الفازلين والقرنفل يعتبر من الخلطات الحيويه والطبيعية المتميزة التي تعطي التأثير الأقوى على البشرة وتعمل على إمداد البشرة بالحيوية والنضارة حيث أن الفازلين من أقوى المرطبات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة والجلد،القرنفل من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير مبيض وفعال على البشرة، ومن خلال هذا التقرير نشرح أهمية الفازلين مع وصفات القرنفل.

وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة

ينصح خبراء التجميل بتجربة وصفة زيت القرنفل والفازلين لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة، حيث يحتوي زيت القرنفل على مواد مضادة للأكسدة ومضادات للالتهابات، وهو ما يمنح القدرة الهائلة على تهدئة الجسم، أما الفازلين فيساعد في ترطيب وتهدئة البشرة، وحتى في تفتيحها بالتالي، يمكن استخدام هذا الخليط كجزء من روتين العناية بالبشرة اليومي لتحقيق بشرة ناعمة ومهدئة.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل

•‌ قومي بطحن القرنفل جيدا حتى يصبح مسحوقا ناعما.

‌• ضعي القرنفل المطحون في وعاء مناسب وأضيفي إليه الدقيق والنشا ثم قومي بخلطهم جيدا.

‌• قومي بتسخين الفازلين على النار أو في الميكروويف حتى يصبح سائلا.

•‌ أضيفي الفازلين المذاب إلى وعاء القرنفل والمكونات الأخرى وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

•‌ أضيفي عصير الليمون وواصلي التخليط حتى يصبح المزيج كريميا.

•‌ ضعي هذا الخليط على المناطق الداكنة في الجسم واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

•‌ في النهاية، اغسلي المنطقة بالماء الفاتر وقومي بترطيبها بواسطة الكريم المناسب لبشرتك.