« للمتزوجين فقط وصفة تساوي ملايين ».. هاتي معلقة من الفازلين وقرن فلفل واستخدميهم بهذه الطريقة.. هتخلي جوزك يتجنن عليكي.. هتندمي لو مجربتهاش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحب الكثير من النساء والسيدات الإهتمام بنفسها وبمظهرها ،وخاصة وصفات البشرة وذلك للحصول على بشرة صافية نقية لا تحتوي على أي بقع داكنة، مما يجعلهن بحالة افضل نفسيا، لذا يوجد تركيبة يمكن عملها في المنزل باستخدام الفلفل والفازلين تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من آثار الحبوب المتواجدة في الوجه،مما تجعل جوزك وأولادك ينبهرو من جمالك ،لذا سنوضح المكونات المستخدمة بهذه الوصفة، وكذلك خطوات عملها والحصول على أفضل النتائج وهذا من خلال السطور القادمة تابعو معنا.

وصفة الفازلين والفلفل لتفتيح ونضارة البشرة

لكي تحصلي علي افضل نتائج قبل بدء الوصفة لابد من اكتشاف هل لديكي حساسية من الفلفل الحار أم لا،وعند حدوث أي احمرار أو ألتهاب لابد من توقف وضع الخليط وايجاد خلطة أخرى،وعندما تتوافق الوصفة مع بشرتك قومي باستخدام مرطب قوي لعدم تقشير الوجه ،وتعمل الوصفه عليك إتباع الخطوات التالية:

عليك إحضار ملعقة من الفلفل الحار، وزيت جوز الهند، عصير ليمون، وفازلين، ثم اخلطي المكونات معا حتى تصبح مكون واحد فقط،ونظفي وجهك جيدا باستخدام الغسول المستخدم والماء،وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة متواصلة،ثم اغسلي الوجه جيدا بالماء حتى تتخلصي من الخليط نهائيا،مع مرور الوقت ستكون بشرتك بدون بثور سوداء أو آثار حبوب.