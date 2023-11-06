دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البطاقة الشخصية أو الرقم القومي من المستندات والأوراق الشخصية التي لا يمكن أن يتم التهاون معها أو حتى التعامل معها بشئ من الإهمال وعدم الاكتراث ، خاصة في ظل التحديثات التي شملت معظم الجهات الحكومية الرسمية والتي تتطلب في كثير من الأحيان من المواطن لدى الذاب لاستخراج أو قضاء عمل ما إبراز البطاقة الخاصة به والتي يجب أن تكون محدثة وفي حالة جيدة وهو الأمر الذي وضعت من أجل العديد من الغرامات التي أقرتها وزارة الداخلية فيما يتعلق ببعض المخالفات التي يتم ارتكابها من جانب المواطن نفسه فيما يتعلق بتلك البطاقة وهو الأمر الذي يسعى للقضاء عليه الوزارة – غرامات البطاقة الشخصية يدفع المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنية مصري إذا لم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني 15 عام أو حتى التأخير في ذلك

يدفع المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنية مصري حال ضبط ببطاقة غير سارية

يدفع المواطن غرامة مالية قدرها خمسين جنية مصري إذا لم يتمكن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من لحظة تغييرها يدفع المواطن

يدفع المواطن غرامة مالية قدرها خمسين جنية مصري إذا لم يقم باستخراج بدل فاقد خلال اسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة – فئات مستثناة من الغرامة المرضي بشرط وجود بيان طبي

كبار السن

أصحاب الإعاقات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممنوعون من السفر بأمر الحكومة .. ” الداخلية ” تطالب هؤلاء الأشخاص من حملة البطاقات الشخصية بسرعة التوجه لأقرب سجل مدنى !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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