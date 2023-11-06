“إوعى تشتري منها ولو ببلاش”.. وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق .. خلي بالك فيها سم قاتل!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أنباء هامة توجهها وزارة الصحة إلى جميع المواطنين، نظراً لأهمية وخطورة الأمر قامت وزارة الصحة بتوجيه هام لجميع المواطنين بعدم شراء وتناول الطماطم لأنها سم قاتل، ولاسيما أن الطماطم من أكثر الخضروات استخداما في البيوت المصرية لأنها تدخل في إعداد الكثير من الأطعمة والسلطات المختلفة والتي تقدم بشكل يومي على السفرة المصرية، حيث تسبب تناول الطماطم في تسمم بعض المواطنين، لذلك نتطرق في السطور التالية للتعرف علي كافة التفاصيل.

بيان هام من وزارة الصحة

وفقا لتصريحات وزارة الزراعة وذلك بعد إجراء العديد من الأبحاث علي تقاوى الطماطم تبين أنه هناك بعض الأنواع التي تسبب التسمم لذلك يجب الحذر منها وعدم زراعتها تحت أي ظرف، ولاسيما أن التجار يروجون لهذه التقاوى بشكل كبير و بمبالغ مغرية إلا أنها على المدى البعيد ومع كثرة الإستخدام تسبب أمراض مسرطنة وتسمم فورى عند تناولها بسبب المواد الكيميائية الموجودة في هذه التقاوى والتي تسبب نضجها في فترة وجيزة لتكون مصدر ربح كبير للمزارعين، ويطلق على هذا النوع من تقاوي الطماطم اسم “صفر 25” لذلك يجب الحذر والتأكد من النوع قبل الشراء والزراعة.

بيان الحكومة في هذا الصدد

أكدت وزارة الصحة أن هذا النوع من التقاوي لم يتم اعتماده وترخيصه من قبل الوزارة، كما أن أي مواطن يقوم بزراعة هذا النوع من الطماطم يقع تحت طائلة القانون ويكون عرضه للحبس ودفع الغرامات الفادحة لأنه يتاجر بأرواح الناس.