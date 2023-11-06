طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين .. اعرف ماذا كتب في ورقة الإجابة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال مواسم الامتحانات الأخيرة قد تمكن أحد الطلاب من آثار ضجة كبيرة وهذا بسبب أجابه قد قام بكتابتها في امتحان اللغة العربية قامت بدهشه الجميع بما في ذلك المعلمة التي قامت بتصحيح ورقة الامتحان، ونجد أن الطالب لم يتبع قواعد الإعراب الخاصة في اللغة العربية في الإجابة على هذا السؤال، ولكن أجاب بطريقه مختلفه لهذا يفحص الكثير من الأفراد عن تلك الإجابة التي أثارت دهشة المدرس وجعلته يبكي ويتأثر إلى هذا الحد ماذا كتب الطالب وما وما هو رد فعل المدرسه تابعونا.

إجابة صغيرة تثير ضجة كبيرة

قد انتشرت ورقة إجابة الطالب هذه على مجموعة مختلفة من مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها الفيسبوك ونجد أن السؤال كان محتواه إعراب آية قرآنية نفسه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل، وبالطبع خلق فعل ماض مبني للمجهول ولكن هذا الطالب، قد كان بكتابه خلق فعل لن ينسى فاعله وانا غير قادر على كتابة مبني للمجهول تأدبا مع حضره وعظمة الله عز وجل وتلك الإجابة أظهرت مدى قوة شخصية هذا الطالب وعمق حبه لله.

وجاء تعليق المعلمة القائمة بالتصحيح إيجابي وكتبت له بارك الله في أدبك وعلمك أنت طالب مجتهد ونشيط وتستحق، أن تأخذ الدرجة الكاملة على هذا العمل الرائع ومنحته 20 درجه كامله، لانه يستحقها بكل تأكيد كونه أظهر حب الله بشكل واضح من خلال تلك الإجابة.