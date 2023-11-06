دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشكلة ظهور الشعر الأبيض من أكثر المشاكل التي يعاني منها كبار السن والشباب أيضا وتسبب لهم الإزعاج والإحراج في بعض الأوقات وذلك لأن الشعر هو عنصر مميز يساهم في إبراز جمال الإنسان وشخصيته، كما يلعب دورًا مهمًا في بناء الثقة بالنفس، لذلك من الضروري أن نكرس جهدًا للعناية بصحة وجمال الشعر بشكل منتظم، مما يجعلهم يبحثون عن طرق للتخلص من الشعر الأبيض ،ولكن من المعروف أن الصبغات والطريق الكيميائية تضر الشعر وفروة الرأس ولها تأثيرات كثيرة سلبية على الصحة، لذلك سوف نستعرض لكم اليوم وصفة طبيعية وآمنة للقضاء على الشعر الأبيض خلال 20 دقيقة فقط، هيا بنا لمعرفة الطريقة بالتفاصيل.
وصفة سحرية هتخلصك من شيب الشعر نهائيا
هذه الوصفه نتائجها مبهرة وذلك لأن الطماطم تحمي من ظهور الشيب في الشعر مبكراً، ويعود ذلك إلى الفيتامينات والمعادن المتوفّرة فيها، فإن كنتِ تبحثين عن وصفة تخلصك من الشعر الأبيض ننصحك باستخدام الطماطم بخلطاتها الطبيعية لتخلصك من هذه المشكلة في أسرع وقت ودون أي ضرر، كل ماعليك هو إحضار هذه المكونات:
- حبة طماطم
- ملعقة زيت جوز الهند
- ملعقة من عسل النحل
كيفية تحضير وصفة الطماطم للتخلص من شيب الشعر
- قومي بخلط عصير الطماطم مع ملعقة من العسل وملعقة زيت جوز الهند.
- ثم ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك ودلكي بلطف لضمان توزيعه بشكل متساوٍي.
- واتركي القناع على شعرك لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
- بعد ذلك، اشطفي شعرك جيدًا بالماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ازااي مكناش نعرفها”.. وصفة سحرية للقضاء على شيب الشعر نهائيا دون صبغة أو حنة بحبة طماطم واحدة سيختفي الشعر الأبيض ..جربيها وهتدعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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