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شاهد سما المصري في رقصة فلاحي بالعصا على سرير غرفة نومها

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أشعلت الراقصة الاستعراضية سما المصرى، مواقع التواصل الاجتماعى بفيديو جديد لها نشرته بحسابها على “انستجرام”،وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة بـ” العصا”.

وتظهر “سما” في الفيديو وهي ترقص بالعصا وتؤدي حركات “مثيرة” في بث مباشر أخير لها .

وعلقت سما على الفيديو قائلة : وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا….

ودا كان تحدي وطلب من الفانز في لايف اللوبس لايف من شويه اني اركن العصايه علي الابراج بالشكل دا يلي حملوا برنامج اللوبس لايف والرابط بتاعه في الاستوري وتابعوني بعد ماتعملوا بحث عن اسمي عليه واسمي عليه هو: Samaelmasrii .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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