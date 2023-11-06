ابعد عنها فورا لو العلامات دي فيها أوعى تقربلها ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها لهذه الأسباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حياة أي شاب وفتاة يكون هناك فترة خطوبة تسبق الزواج تلك الفترة يدرس فيها كل فرد صفات الشخص الذي أمامه ليقرر، ما إذا كان هذا الشخص مناسب له للزواج أم لا ، ونجد ان تلك الفترة هامه جدا لأنها تحدد مصير العلاقة فيما بعد وقد صدرت بعض النصائح للشباب بأنواع معينة من الفتيات يجب الابتعاد عنهم وعدم الزواج منهم نظرا لأن مصير تلك العلاقة بكل تأكيد سوف يكون الفشل، وفي هذا الموضوع نذكر لكم تلك الأنواع من الفتيات حتى يقوم الشباب بالحذر من تلك الفتيات ويبتعد عنهم على الفور ولا يقع في خطأ الزواج منهم.
تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر
في هذا السياق قال محمد وهدان بجامعة الأزهر خلال أحد البرامج على احدى القنوات الفضائيه بعض النصائح التي يجب على الشباب إتباعها والفتيات التي يجب البعد عنها كتالي:
- أولا الفتاة الثرثارة كثيرة الكلام تلك الفتاة تتحدث كثيرا ودائما ما تفشي كل اسرار بيتها وكل ما يخص زوجها إلى أقاربها وأمها وصديقتها.
- ثانيا الفتاة الأنانية والنرجسية تلك الفتاة لابد وأن يتم الابتعاد عنها وعدم الزواج منها لأنها تركز على اهتماماتها فقط ولا يوجد لديها أي اهتمام بالآخرين حتى زوجها ولديها حب الأنا مرتفع.
- ثالثا الفتاه السطحية وهي تلك الفتاة التي لا تعطي اهتمام للتفاصيل بل كل ما يهمها مظهرها الخارجي ونجد انها دائما ما تكون عنيدة، مع زوجها وينتهي الزواج بالطلاق.
- رابعا الفتاة المستفزة هي في الأساس شخصية أنانية تركز على نفسها وتلبي كل متطلباتها ولا تهتم بزوجها.
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