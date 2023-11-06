ابعد عنها فورا لو العلامات دي فيها أوعى تقربلها ..7 علامات إذا وجدتها في النساء ابتعد عنها ولا تتزوجها لهذه الأسباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في حياة أي شاب وفتاة يكون هناك فترة خطوبة تسبق الزواج تلك الفترة يدرس فيها كل فرد صفات الشخص الذي أمامه ليقرر، ما إذا كان هذا الشخص مناسب له للزواج أم لا ، ونجد ان تلك الفترة هامه جدا لأنها تحدد مصير العلاقة فيما بعد وقد صدرت بعض النصائح للشباب بأنواع معينة من الفتيات يجب الابتعاد عنهم وعدم الزواج منهم نظرا لأن مصير تلك العلاقة بكل تأكيد سوف يكون الفشل، وفي هذا الموضوع نذكر لكم تلك الأنواع من الفتيات حتى يقوم الشباب بالحذر من تلك الفتيات ويبتعد عنهم على الفور ولا يقع في خطأ الزواج منهم.

تصريحات مهمة للدكتور محمد وهدان بجامعة الأزهر

في هذا السياق قال محمد وهدان بجامعة الأزهر خلال أحد البرامج على احدى القنوات الفضائيه بعض النصائح التي يجب على الشباب إتباعها والفتيات التي يجب البعد عنها كتالي: