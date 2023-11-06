هخليكي تنسي يعني ايه حنه… مكون سحري طبيعي يغفل عنه الجميع يخلصك من شعر الشيب الأبيض تماما في دقائق!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت في الفترة الأخيره عن كشف باحثون في جامعة نيويورك عن أدلة جديدة حول سبب فقدان شعر الإنسان لونه الطبيعي بمرور الوقت، وذلك الاكتشاف قد يساعد في التخلص من مشكلة الشيب التي تؤرق كثيرا من الناس خاصة السيدات، وفحصت الدراسة التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، عن كثب الخلايا الجذعية للخلايا الصبغية المعروفة بالتحكم في لون الشعر، ويعتقد الباحثون أن الدراسة ستساهم في القضاء على الشعر الأبيض.

أكثر الأسباب لظهور الشيب

نقص الخلايا الصبغية: وتعمل الخلايا الجذعية المسؤولة على الإبقاء على لون الشعر بصورة طبيعية، ولكن مع تقدم العمر، مع فقدان الشعر وإعادة نموه، تميل الخلايا الجذعية الخلقية إلى التباطؤ، ويعرف ذلك باسم انتفاخ بصيلات الشعر، ونقص الخلايا الصبغية يعني أن الشعر سيفقد لونه مما يؤدي إلى اللون الرمادي المائل للأبيض الذي يخافه الكثير من الناس.

بعض الوصفات للحفاظ على الشعر

وفي ضوء هذا الموضوع يبحث الكثير من الاشخاص وخاصه النساء عن بعض الحلول الجيده والغير مكلفه لعلاج ظهور الشعر الابيض على الراس ومن ضمن هذه الوصفات السحريه هي التي سنقدمها لكم الان في هذا المقال:

احضري جميع هذه المكونات وهي عصير الليمون الساقع وبعض الحبات القليله من الطماطم وزيت الزيتون ثم اخلطيهم بشكل مناسب حتى يصبحوا خليطا واحدا ثم بعدها ضعي الخليط على شعرك ودلكي به شعرك جيدا واتركيه لمدة ربع ساعه وبعدها اغسلي شعرك بالماء وستجدي فرقا مبهرا في شعرك.