«فيه سم قاتل».. خبيرة تغذية تحذر من أكل “سم” نصنعه بأيدينا كل يوم دون أن ندرى .. انتبه قبل فوات الآوان؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت الدكتور شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية في نقابة الأطباء البيطريين تحذيرا بشأن بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها بعض الناس في الأكل والتي تشكل خطراً كبيراً على الصحة بالإضافة إلي أن البعض يتعامل معها بشكل خاطئ يزيد الأمر سوءا مثل سوس الارز الذي يضاف له حبوب الغلة التي تحتوي علي مركبات فوسفيد الألومنيوم.

طريقة التخلص من سوس الرز

يمكنك التخلص من التسوس الموجود في الأرز بطريقة بسيطة جدا كالتالي:

إذا قمت بتغيير درجة حرارة الأرز من خلال التبريد في الفريزر ففي هذه الحالة سيتم قتل السوس بشكل كامل.

ومن أهم الطرق التي تساعد علي قتل السوس تماما هو قيامك بوضع حزمة من النعناع الأخضر ورش بعض من الفلفل الأسود لأن السوس لا يحب هذه الرائحة وبالتالي سوف يخرج فورا.

يمكنك وضع قطعة صغيرة من كربونات الصوديوم في قماشة ثم وضعها في مكان السوس ليتم طرده.

في حالة انتشار السوس بشكل مبالغ فيه فيمكنك غسل الأرز بشكل جيد وتصفيته ثم تقوم بتركه لكي يجف تماما وبعدها يتم وضعه في كيس قماش قطني بالإضافة إلي 3 فصوص من الثوم داخل الكيس مع رش كمية من الملح والتقليب.

سلبيات ابتلاع حبة غلة

إذا قام شخص بابتلاع حبة غلة فعلى المحيطين به أن يقوموا بالتعامل مع الأعراض الذي تظهر عليه واستشارة الطبيب فورا لانه ينتج عنها إطلاق غاز الفوسفين والذي يعتبر من أنواع السموم الشديدة حيث يتسبب تدريجيا في وقف وظائف الأعضاء في الجسم ولذلك يطلق عليه القاتل الصامت.