أجابة ابكت الملايين.. أجابه طالب صادمة أثار الدهشة اصبحت أشهر من النار على علم.. شوف كتب ايه 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشر إجابة أحد الطلاب في مادة اللغة العربية بقسم النحو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وبعد ذلك انتشرت كالنار في الهشيم وتناولها جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الدهشه والصدمه من هذه الإجابة بعد ان قام أحد المدرسين بنشرها عبر حسابه وبعد ذلك لقد انتشار واسع غير مسبوقة وسوف نتعرف على إجابة الطالب خلال المقال التالي.

إجابة الطالب التي ادهشت الجميع

كتب طالب فيه إجابة السؤال طلب منه إعراب الجملة التالية خلق الإنسان من عجل وقال خلق فعل ماضي ولم يكتب الفاعل مبني للمجهول وقال لا يليق مع المولى عز وجل وترك الإجابة فقام المصحح بالاعجاب بهذه الاجابة و تأدب مع الله سبحانه وتعالى وقام المعلم بتصوير الورقة من شدة إعجابه بها وأعطى الطالب الدرجة النهائية تتناسب مع الخالق سبحانه وتعالى وكتب على حسابه الاجابه التي ادهشت المعلمين ونشر ورقه الاجابه.

ردود الفعل حول إجابة الطالب

بدأ الجميع يتداول أجابه الطالب ويعجم بمدى بلاغة الطالب وأدبه وانهالت التعليقات على إجابة هذا الطالب المتميز وقالوا له أنه أحد الطلاب الذي يجب أن يكون مثال لزملائه في حسن تربيته وحسن تعليمه والبعض خلع انه يستحق الدرجة النهائية، كما أعطاها المعلم وأكثر من ذلك وأصبحت هذه الإجابة اشهر من النار على عدم على جميع المواقع نظرا لبراعة الطالب وأدبه وعلمه