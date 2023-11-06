احذرو … علامات تدل علي أنك مسحور خذ حذرك منها وتوقف عنها قبل فوات الآوان.. متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السحر من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص، وذلك لأنه يسبب الكثير من المشاكل ويدمر حياة أشخاص كثيرة، ومع تحريم الله السحر وذكره في القران الكريم، ألا إنه يقوم به العديد من الناس بغرض إيذاء الآخرين، فنري أم تذهب للمشعوذ وتطلب منه أن يقوم بسحر لزوجها، وزوجة تذهب إلى المشعوذ لينتقم من زوجها، ومن الممكن أن يؤدي إلى كوارث كثيرة ويدمر حياة أشخاص وينهي حياتهم، لذلك في هذا المقال سوف نوضح إليكم كيفية التعرف علي العلامات التي تشير إنك مسحور.

ما هي العلامات التي تدل علي إنك مسحور

يوجد علامات كثيرة تدل علي انك مسحور، ومن هذه العلامات:

عندنا يتغير لون البشرة ويصبح لونها شاحب علي غير الطبيعي.

العصبية الشديدة وافتعال مشاكل بدون سبب.

الشعور بعدم التركيز والضياع في التفكير.

الصداع المستمر الذي يصيب الرأس فجأة.

عندما يحدث شئ غريب في العلاقة بين الزوج والزوجة ونفور في العلاقة.

الشعور بالتوتر والقلق الدائم.

كثرة الاحلام والكوابيس للشخص في نومه.

التوهم باشياء كثيرة لم تحدث.

عندما يشرد الشخص كثيراً، وعدم إحساسه بما يحدث من حوله.

ما هو علاج السحر والوقاية منه

الكثير يلجأ إلي المشعوذ أو الدجال لفك الاسحار والقيام بأعمال كثيرة ومكلفة حتي يفك العمل أو السحر، ولكن يوجد طريقة اسهل من هذا واضمن، وهي التقرب إلي الله عز وجل وكثرة الصلاة والاستغفار، والمواظبة علي قراءة القرأن بشكل يومي.