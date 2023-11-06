” وداعاً للنمل والصراصير ” .. بفص ثوم واحد تخلصى من الحشرات بالمنزل نهائياً وبلا عودة بوصفة متخطرش بال حد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة النحل والصراصير واحدة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص وبشكل خاص في فصل الصيف، وفي هذا الإطار فيتم اللجوء إلى الطرق التي تساعد في التخلص من الحشرات بشكلٍ نهائيا سواء من المنزل أو الاماكن المختلفة، وهناك الكثير من الطرق التي تساعد على التخلص منها باستخدام الطرق الطبيعية بدلا من الطرق الكيميائية التي تشكل خطورة كبيرة على الإنسان.
كيفية التخلص من الحشرات بالمنزل
من أهم الوصفات الهامة هي استخدام فص الثوم وبعض المكونات الاخرى التي تساعد في التخلص من الحشرات مثل النمل والصراصير الموجودة في المنزل نهائيا بدون رجعة، ويمكن تحضير الوصفة بسهولة من خلال المكونات التالية:
- يتم احضار فقط فص ثوم.
- كمية من ماء.
- وكمية من الخل.
- بالاضافة الى الليمون.
طريقة التحضير وصفة الثوم للتخلص من الحشرات
ويتم استخدام المكونات التي تم ذكرها لكي يتم تحضير وصفة التخلص من الحشرات والنمل، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم إحضار وعاء ونضعه على النار مع الماء وفص الثوم بعد ان يتم تقسيمه إلى نصفين ونقوم بغليه جيدا.
- وعندما يتم الانتهاء نترك الماء حتى يبرد تماما.
- ومن ثم يتم وضع عليه ملعقة خل وليمون ونقلب المكونات حتى تتجانس.
- ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط في بخاخ ثم نقوم برشها على أماكن تواجد الحشرات ونلاحظ بأنه له قدرة على التخلص من تلك الحشرات بشكل نهائي.
- ونجد أن رائحة ماء الثوم تقوم بقتل الصراصير والنمل.
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