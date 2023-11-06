“كارثة بكل المقاييس” .. أخطاء كارثية خطيرة تقع فيها الأمهات أثناء سلق البيض تجعله يدمر الكبد ويؤدي إلى الوفاة .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات والتي يعتبرها الكثير من الناس وجبة أساسية بالإضافة إلي أنه يتم استخدامه في الأطعمة الأخرى ولكن برغم الفوائد التي يقدمها البيض الا ان هناك بعض من الطرق الخاطئة التي تقوم بها الأمهات وربات البيوت والتي تسبب العديد من الأمراض وبشكل خاص عند سلق البيض والتي بدورها من الممكن أن تصيب أي فرد من أفراد الأسرة بالتسمم.

طريقة الطهي الخاطئة للبيض

تعد من أكثر الطرق الخاطئة التي يتم سلق البيض بها وهو جعلها تبقى على النار لمدة قليلة أي أنه لم يتم تسويتها بشكل جيد مما يجعل البيض نيئا مما يسبب الإصابة بالتسمم وايضا عند ترك البيض لفترة طويلة جدا تصل إلي نصف ساعة يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ولذلك يجب علي الأمهات وربات البيوت أن يقوموا بالاعتدال بين الطريقتين.

الطريقة الصحيحة لطهي البيض

من أجل صحة بقية أفراد الأسرة يجب على الأمهات أن يقوموا باتباع الخطوات التالية في سلق البيض: