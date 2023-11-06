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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات والتي يعتبرها الكثير من الناس وجبة أساسية بالإضافة إلي أنه يتم استخدامه في الأطعمة الأخرى ولكن برغم الفوائد التي يقدمها البيض الا ان هناك بعض من الطرق الخاطئة التي تقوم بها الأمهات وربات البيوت والتي تسبب العديد من الأمراض وبشكل خاص عند سلق البيض والتي بدورها من الممكن أن تصيب أي فرد من أفراد الأسرة بالتسمم.
طريقة الطهي الخاطئة للبيض
تعد من أكثر الطرق الخاطئة التي يتم سلق البيض بها وهو جعلها تبقى على النار لمدة قليلة أي أنه لم يتم تسويتها بشكل جيد مما يجعل البيض نيئا مما يسبب الإصابة بالتسمم وايضا عند ترك البيض لفترة طويلة جدا تصل إلي نصف ساعة يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ولذلك يجب علي الأمهات وربات البيوت أن يقوموا بالاعتدال بين الطريقتين.
الطريقة الصحيحة لطهي البيض
من أجل صحة بقية أفراد الأسرة يجب على الأمهات أن يقوموا باتباع الخطوات التالية في سلق البيض:
- احضار قدر من الماء ويجب أن يحتوي علي كمية ماء مناسبة وان يتم تركه لكي يغلي تماما.
- ثم يتم وضع البيض في الماء المغلي بشكل تدريجي وايضا إضافة كمية قليلة من الملح لكي يستطيع البيض أن يستوي بشكل جيد.
- ويجب أن يتم ترك البيض في الماء المغلي لمدة عشرة دقائق بحيث لا يزيد عن النصف ساعة ثم رفعه عن النار فورا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كارثة بكل المقاييس” .. أخطاء كارثية خطيرة تقع فيها الأمهات أثناء سلق البيض تجعله يدمر الكبد ويؤدي إلى الوفاة .. خلي بالك قبل فوات الأوان!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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