من الممكن ان تكون واحدة منهم الفئات المستحقة للركوب مجانًا أو بنصف السعر على القطارات في مصر الحق شوف بسرعه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النقل العام هو وسيلة مهمة لتسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والمال. لذلك، تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحسين خدمات القطارات ومترو الأنفاق. كما تقدم الحكومة دعمًا ماليًا لبعض الفئات التي تحتاج إلى مساعدة إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. في هذا المقال، سنتعرف على هذه الفئات والشروط المطلوبة للاستفادة من الركوب مجانًا أو بنصف السعر على القطارات.

الركوب مجانًا للفئات المستحقة

إذا كنت تنتمي إلى إحدى الفئات التالية، فأنت محظوظ، فستتمكن من الركوب مجانًا على القطارات دون دفع أي رسوم:

– المصابون بمرض السرطان ومرافقوهم: يحصلون على بطاقات ذكية تمكنهم من الركوب مجانًا على جميع القطارات، بشرط أن يكون لديهم تقرير طبي يثبت إصابتهم بالمرض.

– الأطفال دون سن 12 عامًا: يستطيعون الركوب مجانًا في قطارات الدرجة الثانية، بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة.

– المعاقون والصم والبكم: يحصلون على إعفاء كامل من رسوم الركوب، بشرط أن يكون لديهم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت حالتهم الصحية.

– كبار السن فوق سن 70 عامًا: يستطيعون الحصول على تذكرة مجانية للركوب في الدرجة التي يرغبون بها، بشرط أن يقدموا بطاقة هوية شخصية تثبت عمرهم.

الركوب بنصف السعر للفئات المستحقة

إذا لم تكن تنتمي إلى أي من الفئات السابقة، فلا تقلق، فقد تكون مؤهلاً للحصول على خصم 50% على تذكرة الركوب. هذه هي الفئات التي تستفيد من هذا الخصم:

– ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقوهم: يحصلون على نصف تذكرة، بشرط أن يكون لديهم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تثبت حالتهم الصحية.

– أسر الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة: يحصلون على نصف تذكرة، بشرط أن يكون لديهم شهادة من وزارة الدفاع تثبت صلتهم بالشهيد أو المصاب.

– الأطفال بين سن 4 و10 سنوات: يحصلون على نصف تذكرة، بشرط أن يكونوا برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة.

هذه هي الفئات التي تستطيع الركوب مجانًا أو بنصف السعر على القطارات في مصر. نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لك، ونشجعك على الاستفادة من هذه التسهيلات والدعم الحكومي. ونتمنى لك رحلة سعيدة وآمنة.