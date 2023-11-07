” هتجيبه في ثواني” .. علامات واضحة وخطيرة تدل على وجود ثعبان في منزلك وهذه اماكن تواجده وكيفية التخلص منه دون الإقتراب منه .. متقلقش هتطلعه من تحت الأرض!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر رؤية ثعبان في المنزل هو أمر مقزز للغاية والذي بدوره يسبب الرعب الشديد للأطفال والنساء وتعتبر الثعابين هي من أكثر الزواحف ضررا علي الإنسان لأنها إذا قامت بلدغ أي فرد سوف يموت علي الفور بسبب السم الموجود بداخلها ولذلك عند رؤية ثعبان في داخل المنزل يجب أن تتوخى الحذر لكي تستطيع التعامل معه دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

علامات وجود الثعابين في المنزل

هناك بعض العلامات التي تبين أن في داخل المنزل ثعبان ومنها:

حينما تقوم برؤية جلد الثعبان لأن أثناء نموها تقوم بتغيير جلدها.

إذا كان هناك بعض القوارض حول المنزل في الأيام العادية وتم اختفائها فجأة.

عند رؤية بيض الثعابين أو حتى أعشاشها في مكان من المنزل فإنها احتمالية كبيرة لوجود الثعبان في المنزل.

اذا قمت بشم رائحة مميزة جدا لان بعض الثعابين لها رائحة مميزة سوف تلاحظها في مناطق سيرها.

في حالة ملاحظتك أن هناك آثار مميزة مغطاة بالتراب أو الغبار فهذه من أكبر العلامات التي توضح أن هناك ثعبان في المنزل.

طريقة التعامل مع الثعابين في المنزل

يجب على الفرد الذي يوجد في داخل منزله ثعبان أن يتوخى الحذر الشديد في التعامل من خلال: