بطريقة عبقريه”.. الحصول علي رقم سري يفتح جميع الشبكات الواي فاي بطريقة سهله وآمنه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الطرق المختلفة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي، ولكن ليست كلها فعالة أو آمنة. بعض هذه الطرق تتطلب تحميل برامج أو تطبيقات قد تحتوي على فيروسات أو تسبب مشاكل في الهاتف. بعضها الآخر يتطلب الولوج الفعلي إلى جهاز الموجه أو الاستفادة من خلل في الشبكة. وبعضها يعتمد على الحظ أو الخداع.

إليك بعض الأمثلة على الطرق المختلفة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي:

– استخدام رقم سري معروف لبعض شبكات الواي فاي الشائعة، مثل “admin” أو “12345678” أو “password”. هذه الطريقة قد تنجح مع بعض الشبكات الضعيفة أو الغير محمية، ولكنها لا تضمن الاتصال الدائم أو الآمن.

– إعادة تعيين الموجه، وهذه الطريقة تتطلب أن تكون قريباً من جهاز الموجه وأن تملك سناً مدبباً. بإمكانك الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 10 ثوانٍ لإعادة تهيئة الشبكة باستخدام كلمة المرور الافتراضية لجهاز التوجيه. هذه الطريقة قد تسبب مشاكل لصاحب الشبكة وقد تعرضك للمساءلة القانونية.

– استخدام برنامج راصد لوحة المفاتيح، وهذا البرنامج يعمل على رصد كلمة مرور المستخدم في اللحظة التي يقوم فيها بتوصيل شبكة إنترنت لاسلكية جديدة. ثم يرسل لك كلمة السر لتتمكن من الدخول على نفس الشبكة. هذا البرنامج يحتاج إلى تثبيته على هاتف المستخدم الآخر وقد يكون غير متوافق مع بعض الأجهزة أو الشبكات.

– استخدام تطبيقات للكشف عن كلمات السر للشبكات الواي فاي، وهذه التطبيقات تعمل على مسح الشبكات المحيطة بك ومحاولة اختراقها بواسطة خوارزميات معينة. بعض هذه التطبيقات هي Wi-Fi Finder و WeFi Pro Beta و WADA Wi-Fi Maps. هذه التطبيقات قد تحتاج إلى صلاحيات خاصة للعمل وقد لا تعمل مع جميع الشبكات أو الأجهزة.

هذه بعض الطرق المختلفة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي، ولكن يجب عليك أن تكون حذراً عند استخدامها وأن تحترم حقوق الملكية والخصوصية للآخرين.