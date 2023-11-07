إحذر الكارثة.. ماذا يحدث عند ترك الأطفال أمام التليفزيون والموبايل فترة طويلة؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترك الأطفال أمام التليفزيون والموبايل يعتبر من الأمور التي تحمل سلبيات كبيرة وتأثيرات سلبية على نمو وتطور الطفل، فإن التكنولوجيا المتقدمة وتوفّر الأجهزة الإلكترونية في العصر الحالي جعلت الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام التليفزيون والموبايل دون أن يكون هناك تواجد من الوالدين، وفي هذا المقال سنستعرض الأسباب الكارثية التي تجعل من الأهمية بيان تأثير هذه الأجهزة على الأطفال.

تأثير على الصحة البدنية:

ترك الطفل بمفرده أمام الشاشة لفترات طويلة يعرضه للعديد من المشاكل الصحية، فمن بين هذه المشاكل زيادة الوزن، وضعف البصر، ونقص في النشاط البدني، واضطرابات النوم، فالأطفال يقضون ساعات طويلة في الجلوس أمام الشاشة بدلاً من ممارسة الأنشطة البدنية الحرة، مما يزيد من احتمال الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية.

تأثير على الصحة العقلية:

استخدام الأطفال للتليفزيون والموبايل بشكل مفرط يؤثر أيضاً على الصحة العقلية، فالأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشة يصبحون معرضين لاضطرابات النوم والاكتئاب وفقدان الاهتمام والتركيز، بالإضافة إلى ذلك يزيد رؤية المشاهد العنيفة والعناصر الضارة في البرامج والألعاب من احتمالية تطوير سلوكيات سلبية لدى الطفل.

تأثير على التنمية الاجتماعية:

ترك الأطفال لفترات طويلة أمام التليفزيون والموبايل يجعلهم يعزلون أنفسهم وينعزلون عن العالم الخارجي، فقد لا يكون لديهم الوقت الكافي للتفاعل مع الآخرين، والتواصل الاجتماعي، وخوض التجارب الاجتماعية الضرورية لتطوير المهارات الاجتماعية الأساسية، ويشكل هذا تحديًا في مرحلة الطفولة، حيث أنه من المهم أن يتواصل الأطفال مع الآخرين لتطوير قدراتهم الاجتماعية.

تأثير على التعلم والتنمية العقلية:

استخدام الأطفال المفرط للتليفزيون والموبايل يعوق تنمية العقل والقدرات العقلية الأخرى، فالتكنولوجيا لا تحفز العقل بنفس الطريقة التي تحفزها الألعاب التفاعلية والأنشطة اليدوية، بالإضافة إلى ذلك فإن مشاهدة الأفلام والبرامج التليفزيونية لفترات طويلة تقلل من الوقت المخصص للقراءة والكتابة والتعلم الفعال، مما يؤثر سلبًا على تنمية مهارات الطفل العقلية واللغوية.

تأثير الدعاية المشوهة

محتوى الإعلانات والبرامج التليفزيونية الموجودة على التلفاز والموبايل غالبًا ما تحمل رسائل ضارة للأطفال، فالدعاية تلهم الأطفال بشراء المنتجات غير الصحية وتحفزهم على تناول الأطعمة السكرية والمعلبة والمشروبات الغازية، فهذا يؤثر على عادات الأطفال الغذائية ويزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة وأمراض القلب في سنوات لاحقة.

بناءً على ما سبق يجب على الوالدين أن يكونوا حذرين ويتحكمون في وقت استخدام الأطفال للتليفزيون والموبايل، فيجب توفير بديلًا صحيًا للترفيه والتعلم للأطفال من خلال تشجيعهم على ممارسة الأنشطة البدنية والتفاعل مع الآخرين والقراءة، فالطفولة هي فترة حساسة في حياة الأطفال ويجب أن تكون مفعمة بالتجارب الإيجابية والتعلم الصحيح.