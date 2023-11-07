“مايخطرش على بال الجن الأزرق نفسه” .. سر غريب وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام .. السبب مش متوقع!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم تصميم حوض الحمام بشكل مختلف تماما عن حوض المطبخ وذلك من خلال وجود فتحه صغير في حوض الحمام تكون موجودة على بعد سنتيمترات من الحنفية ويعتقد البعض أن هذه الفتحة بلا اهميه ولكن الحقيقه ان هذه الفتحة من الممكن أن تنقذ حياة جميع أفراد الأسرة من خلال انها تمنع حدوث العديد من الكوارث وسوف نخبركم عن المعلومات الكافية عنها.
فوائد فتحة حوض الحمام
يوجد في جميع انواع الحمامات فتحة صغيرة تقوم بمنع الكثير من الكوارث وتحمي جميع أفراد الأسرة والذي منها:
- منع حدوث الفيضانات في الحمام من خلال انها تمنع تجمع كميات كبيرة من الماء في داخل الحوض وبالتالي يتم تسريب الماء قبل امتلائه.
- بالاضافه الي انها تقوم بالتخلص من الماء الزائد من خلال الانابيب وتساعد بشكل كبير في تدفق الماء من خلال خط الصرف للحفاظ على حركة الهواء بكل طاقته ولذلك يجب الاهتمام بتنظيف هذه الفتحة بشكل جيد من خلال إبرة رفيعة ثم يوضع الخل والليمون لإزالة الرواسب.
أضرار وجود فتحة في حوض المطبخ
تعتبر وجود فتحة في حوض المطبخ هو من أسوأ الأمور التي من الممكن أن تسبب تلوث بيئي وانتشار العديد من الأمراض لأن الفتحات الصغيرة التي توجد في المطبخ هي بمثابة أرض خصبة لنمو وتكاثر البكتريا والتي من الممكن أن تنتقل إلى الأواني والطعام وتساعد في نشر البكتيريا لذلك لا يتم تركيب أي فتحات في حوض المطبخ.
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