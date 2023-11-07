استخدمها في الحلال.. علامات تعشقها المرأه في الرجل بالجنون إذا قام بها سوف تستسلم له فورا بدون تردد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لغة الجسد من اللغات التي يجب أن تنتبه عند التعامل بها حيث تستخدم بكثرة بين الرجال والنساء وخاصة المتزوجون وفيها العلاقة بينهما حيث أن الطرف الآخر يفهم بدون اي كلام ولها تأثير كبير من الناحية الحسية حيث ان النساء تتأثر بها كثيرا لذلك فان هناك بعض الحركات التي إذا قام بها الرجل سوف تخضع له السيدة ولا ترى غيره وسوف نتعرف على هذه الحركات خلال الفقرات التالية

ثلاث حركات اذا فعلها الرجل تحبه النساء

توجد بعض الحركات التي إذا وجدتها السيدة في الرجل فسوف يكون بالنسبة لها الرجل المثالي الذي لا تستطيع مقاومته وجاذبيته وسوف نذكرها

الحركة الأولى

هي الاهتمام حيث تعشق السيدة الرجل الذي يهتم بتفاصيلها ولا تحب الرجل الذي لا يعطيها اهتمام في حياته فيجب أن تكون جزء لا يتجزأ ويجب ان يهتم بتفاصيل حياتها ولا يشعرها بالاهمال حيث أكثر ما يزعج السيدة هو إهمال الرجل لها فإن ذلك لا يجعلها تنجذب لهم.

الحركة الثانية

الشعور بالاطمئنان من أهم ما يجب أن يهتم به الرجل في علاقته مع السيده فهو بالنسبة لها السند لذلك يجب ان تشعر معه بالامان والاطمئنان حتى يكون لها زوج مثالي ورجل لا ترى غيره ولا تبحث عن الاطمئنان مع أي رجل آخر.

الحركه الثالثه

المشاركة فدائما تحب النساء الرجل الذي يشاركها الحياة ويشارك معها تفاصيل حياته من فرح او حزن ويقف بجانبها في اوقات الالم، كما أنها تكره الرجل الذي يتجاهلها ولا يهتم بتفاصيلها في وقت فرحها أو حزنها.