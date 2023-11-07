دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل رجل يحافظ على علاقته بشريكة حياته وبالطبع العلاقة ما بين الزوجين دائما ما يشبهها بعد التوتر والمشاكل ولكن هناك بعض الأفعال التي إذا قام بها الرجل تجعل شريكة حياته تحبه كثيرا،وتكون غير قادرة على الاستغناء عنه وتختلف تلك الأفعال من رجل لآخر ولكن هناك أفعال تتفق عليها جميع النساء وبالطبع المؤثرات الحسية ما بين الزوجين يكون لها تأثير إيجابي، والمرأة دائما ما تحب أن تشعر بالاهتمام والحب من قبل شريك حياتها تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم ثلاث أفعال إذا قام بها الرجل تحبها النساء. 3 حركات إذا فعلها الرجل تحبها النساء الحركة الأولى هي المشاركة والتقارب فنجد ان كل سيدة تحب ان يكون زوجها دائما بالقرب منها خاصة في الأوقات الصعبة التي تمر بها، وإذا كانت مريضة تريد أن يهتم بها على عكس ما إذا كان هذا الزوج يهمل زوجته بجانبه فقط في وقت الفرح فنجد انها تبتعد عنه

الحركة الثانية هي الاهتمام وبالطبع هذا هو مفتاح جميع النساء ويتفق عليه الجميع بأن الاهتمام هو شيء يجذب كل امرأة، فلو خيروا المرأة ما بين رجل يحبها ورجل يهتم بها اكانت بدون تفكير تختار الرجل الذي يهتم بها.

الحركه الثالثه تكمن في الشعور بالاطمئنان والأمان فدائما ما تحب النساء أن تشعر بأن زوجها هو مصدر الأمان لها فهو السند، وهو الذي يحميها ويخاف عليها ولا يعرضها إلى أي مشكلة بل يكون هو الدرع الحامي لها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تستخدمها إلا بالطريقة الحلال” … المرأة تعشق بجنون الرجل الذى يقوم بهذة الحركات من أجلها، وسوف تستسلم له على الفور دون تردد أو مقاومة !!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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