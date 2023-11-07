“معلومة ماتخطرش على بال الجن الأزرق” .. سر خطير وراء وجود ثقب صغير في أسفل القفل بجانب المفتاح .. السبب صادم!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يلاحظ كل فرد منا وجود فتحة في داخل القفل ولا يعرفون أهميتها ولربما سالت نفسك كثيرا عن سبب وجودها في هذا المكان بالتحديد في جميع انواع الاقفال المنتشرة في كل منزل وفي الحقيقة ان هذا الثقب الصغير له الكثير من الفوائد العظيمة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن سر هذا الثقب وايضا عن أهمية الاقفال والأنواع الموجودة منها في الأسواق.

أنواع الأقفال وأهميتها

يعد استخدام الأقفال هو من أكثر الأمور التي تساعدنا في الشعور بالراحة عندما نقوم بالغلق على الأشياء المهمة والضرورية لكي لا يستطيع أحد الوصول إليها مما يضمن لنا الخصوصية والأمان وتختلف انواع الاقفال عن بعضها فمنها اقفال الحافة والأقفال الأنبوبة والإقبال الاسطوانية بالإضافة إلى إقفال المشابك.

سر وجود ثقب صغير في القفل

ليس من الصدفة أبدا أن ترى هذا الثقب الصغير في القفل والدقة الشديدة التي يتم بها صنع الأقفال لكي تتناسب مع الدور الذي تقوم به في المحافظة على الخصوصية والأمان ولذلك من الضروري أن تصنع بكفاءة عالية وتكمن الأهمية الكبرى لهذا الثقب هو إمكانية تشحيم القفل للقيام بعمله ولان تكرار فتح وغلق القفل يسبب له عملية تآكل وتلف فمن أجل ذلك يجب إضافة بعض القطرات من الزيت الي القفل من خلال هذا الثقب وايضا يساعد هذا على منع دخول الماء وخاصة ماء الأمطار من خلاله ويحدث صدا للقفل وبالتالي يحدث له عملية تلف.