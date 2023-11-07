قبل أن يقع الفأس على الرأس.. ظهور هذه العلامات على الواتساب تعني أنك مراقب وهناك من يشاهد جميع رسائلك وصورك ومهكر جهازك.!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق الواتساب يُعتبر واحدًا من أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن استخدامه للتواصل الهاتفي والمراسلة النصية، وكذلك لإجراء مكالمات فيديو بين الأفراد والعائلة والأصدقاء. يُستخدم أيضًا في سياقات أخرى مثل التسويق للمنتجات وإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة. وبالنظر إلى انتشاره واستخدامه الشائع، فهو معرض للاختراق، وبعض الأشخاص يمكن أن يتسللوا إلى حسابات المستخدمين ويستغلونها بأشكال مختلفة. في هذا السياق، سنلقي الضوء على علامات تشير إلى وجود متعقبين في تطبيق واتساب.

“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!!

1. استهلاك مفرط لموارد الهاتف أو بطء في تشغيل تطبيق الواتساب أثناء محادثاتك.

2. تلقي شكاوى من الأشخاص الذين تتحدث معهم عن عدم استلام ردود على رسائلهم، حتى عندما تكون متصلًا وقام بإستقبال الرسائل.

3. اكتشاف منشورات أو رسائل نشرت على حسابك دون موافقتك عليها.

“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!! و لحماية تطبيق الواتساب على جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. افتح إعدادات تطبيق الواتساب على جهازك.

2. انتقل إلى حسابك الشخصي في التطبيق واضغط على “التحقق”.

3. غيِّر كلمة المرور الخاصة بحسابك.

4. قم بتحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تعزيز أمان حسابك على تطبيق الواتساب وحماية بياناتك من أي محاولة اختراق.