دلعي جوزك وشخلعه…ضعي ملعقة من زيت الزيتون مع الكمون ستحقق حلمك في ثلاث ايام فقط حتى لو كان عمرك 80 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشاكل الشعر متعددة لدى النساء فمنها من تعاني من تساقط طول الوقت من شعرها أثناء التمشيط ومنها من تعاني من خشونه الشعر المجعد او القصير فبدا البحث عن وصفات طبيعيه لعلاج كل هذه المشاكل المزعجة فجأنا اليكم بوصفة زيت الزيتون مع الكمون التي سوف تحقق حلم كل فتاة وتعيد لها الشباب في علاج جميع مشاكل الشعر إليكم تفاصيل الوصفة خلال السطور التالية.

وصفة زيت الزيتون على الكمون

هذه الوصفة من مكونات طبيعية 100% ليس لها أي اثار سلبية كما أنها آمنة على الشعر وتساعد على علاج جميع مشاكل الشعر والاهتمام به باقل التكلفه كل المطلوب منك هو تحضير المكونات التالية

مكونات الوصفة

اثنين ملعقة من زيت الزيتون .

اثنين ملعقة من الكمون .

صفار بيضة واحدة .

نص كوب من الماء

خطوات تحضير الوصفة