دلعي جوزك وشخلعه…ضعي ملعقة من زيت الزيتون مع الكمون ستحقق حلمك في ثلاث ايام فقط حتى لو كان عمرك 80 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مشاكل الشعر متعددة لدى النساء فمنها من تعاني من تساقط طول الوقت من شعرها أثناء التمشيط ومنها من تعاني من خشونه الشعر المجعد او القصير فبدا البحث عن وصفات طبيعيه لعلاج كل هذه المشاكل المزعجة فجأنا اليكم بوصفة زيت الزيتون مع الكمون التي سوف تحقق حلم كل فتاة وتعيد لها الشباب في علاج جميع مشاكل الشعر إليكم تفاصيل الوصفة خلال السطور التالية.
وصفة زيت الزيتون على الكمون
هذه الوصفة من مكونات طبيعية 100% ليس لها أي اثار سلبية كما أنها آمنة على الشعر وتساعد على علاج جميع مشاكل الشعر والاهتمام به باقل التكلفه كل المطلوب منك هو تحضير المكونات التالية
مكونات الوصفة
- اثنين ملعقة من زيت الزيتون .
- اثنين ملعقة من الكمون .
- صفار بيضة واحدة .
- نص كوب من الماء
خطوات تحضير الوصفة
- نقوم بتحضير اناء فارغ ونضع به كمية الماء نرفعها على النار حتى درجة الغليان.
- ثم نضيف كميه الكمون ونتركهم يغلي بعض الوقت حتى تحصل على مشروب الكمون نتركه تماما حتى ان يبرد .
- ثم نضيف عليه زيت الزيتون وصفار البيض مع التقليب حتى يتكون خليط متجانس أمامك .
- نقوم بفرد هذه المكونات على الشعر مع التدليك في جميع بصيلات الشعر لمدة لا تقل عن ساعه نقص الاشرار.
- بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو المتوفر لديك مع تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر لكي تحصل على افضل النتائج وتعالج جميع مشاكل شعرك عن طريق هذه الوصفة الطبيعية ذات المكونات الآمنة.
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