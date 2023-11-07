دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خضروات الشبت والكزبرة والبقدونس من افضل انواع الخضروات التي تعطي نكهه رائعه الاطعمة حيث انها غنية بالعناصر الغذائية التي يفضل استخدامها في جميع انواع الاطعمة حيث انها تستخدم في وصفه البطاطس المهروسة او المشوية وكذلك في أطباق السلطة المتنوعة فهي من أهم مكونات محشي الكرنب او ورق العنب و الباذنجان والفلفل فمن كثرة اهميتها، نحتاج اليها طول الوقت ولكن لا نجدها متوفره مع الباعة وأصحاب المحلات كما أنها من الخضروات التي تذبل بسرعة لان اوراقها خفيفه وتتلف بسرعة، اليكم افضل طريقه لتخزين هذه الخضروات الثلاثة لانها صحيه للجسم وفيها عدد كبير من البروتينات والفيتامينات اللازمة لإعطاء طاقة كبيرة للجسم اليكم التفاصيل افضل طريقه لتخزين الشبت والبقدونس عليك بشراء كمية وفيه على حسب رغبتك من الشبت والبقدونس والكزبرة ثم ازالة الحشائش او اي زوائد أخرى من الحزمة.

ثم نغسلها جيدا من الاتربه والاوساخ الغير مرئيه تحت مياه جارية ووضعها في مصفاة حتى يجف تماما من المياه وتنشيفها باستخدام مناديل ورقية ثم نقوم بلفها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ونضع هذه الأكياس في الثلاجة بشكل صحيح.

أما في حالة تخزينها في الفريزر فيجب تقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في منديل أو اكياس فوائد الشبت والبقدونس تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات اللازمة للجسم.

كما أنها تساعد على تقليل الوزن عن طريق وضعها مع عدد كبير من الأطعمة لخفض سعرات حرارية حيث أنها آمنة للاستهلاك في أي وقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتحتاجي للسوق تاني ..طريقه جهنميه لتخزين البقدونس والشبت والكزبره ستظل خضراء معك طول الشهر أو أكثر أفضل من الطازجة تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.