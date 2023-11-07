“وداعا للاستهلاك الكهرباء العالي”..الحل الأمثل لترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة الكهرباء بطريقة قانونية وآمنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمعيشة في مصر، يبحث الكثيرون عن طرق لتقليل استهلاكهم من الطاقة الكهربائية وخفض قيمة الفاتورة الشهرية. ولكن هل تعلم أن بعض هذه الطرق غير قانونية وتعرضك للمساءلة القضائية والعقوبات الصارمة؟ في هذا المقال، سنشرح لك بعض الحيل الشائعة التي يستخدمها البعض لتبطئة عداد الكهرباء القديم، وسنوضح لك مخاطرها وعواقبها، وسنقدم لك بعض النصائح العملية لترشيد الاستهلاك بطريقة قانونية وآمنة.

الحيل الشائعة لتبطئة عداد الكهرباء القديم

بعض الناس يلجأون إلى استخدام أجهزة أو مواد تؤثر على عمل عداد الكهرباء القديم وتجعله يحسب الاستهلاك بشكل أقل من الواقع. ومن أشهر هذه الحيل ما يلي:

– استخدام جهاز التحكم: هو جهاز يتم توصيله بين العداد والشبكة العامة، ويقوم بإجراء تقني يخفض من قوة التيار الكهربائي الواصل إلى العداد، مما يجعله يدور ببطء ويسجل استهلاك أقل.

– وضع الملح فوق العداد: هي طريقة تعتمد على خاصية الملح في امتصاص الرطوبة والحرارة، مما يؤدي إلى تبريد العداد وتقليل سرعة دورانه.

– استخدام المغناطيس: هو مادة تتميز بخاصية التأثير على المجال المغناطيسي، مما يؤثر على عمل العداد ويبطئ من حركته.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يجب علينا أن ندرك أن هذه الحيل تعتبر سرقة للتيار الكهربائي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بشدة. فبحسب المادة رقم 350 من قانون العقوبات، فإن من يقوم بسرقة التيار الكهربائي يعاقب بالحبس لمدة عام واحد على الأقل، وبغرامة تتراوح بين 10000 جنيه و100000 جنيه. ويمكن أن تزيد العقوبة إذا كانت السرقة تسببت في خطر على الأرواح أو الممتلكات.

نصائح لترشيد الاستهلاك بطريقة قانونية وآمنة

بدلاً من اللجوء إلى هذه الحيل الخطرة والمخالفة، يمكننا اتباع بعض النصائح البسيطة والعملية لترشيد استهلاكنا من الطاقة الكهربائية وخفض قيمة الفاتورة، مثل:

– استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والتي تستهلك طاقة أقل.

– إطفاء الأجهزة الكهربائية والمصابيح عند عدم الحاجة إليها، وعدم تركها في وضع الاستعداد (standby).

– استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية في بعض الأغراض، مثل تسخين المياه أو تشغيل بعض الأجهزة الصغيرة.

– تنظيم استخدام المكيفات والمراوح والسخانات، وضبط درجة الحرارة المناسبة لها، وعدم تشغيلها في غياب الأفراد.

– استخدام المصابيح الاقتصادية والتي تعطي إضاءة أفضل وتستهلك طاقة أقل.