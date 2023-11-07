سر الطعام الهندي اللذيذ والصحي تعرفي علي البهارات السبع وفوائدها للجسم جربيها واستمتعي بالطعام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البهارات السبع: ما هي وكيف تحضرها؟ هل تحبين الطعام الحار والمنكه؟ هل تريدين أن تضيفي لمسة من النكهة والتنوع إلى وصفاتك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فعليك أن تتعرفي على البهارات السبع. البهارات السبع هي مزيج رائع من سبعة أنواع من التوابل والبهارات التي تستخدم في العديد من المطابخ حول العالم. تأتي هذه البهارات من الهند القديمة، وقد انتشرت في أوروبا في العصور الوسطى وأصبحت جزءًا لا غنى عنه من الطهي العالمي. في هذا المقال، سنتعرف على أنواع البهارات السبع وفوائدها وكيفية تحضيرها في المنزل.

البهارات السبع هي:

الفلفل الأسود:

هو التوابل الأساسي في البهارات السبع. يمنح الطعام نكهة حارة وقوية ويساعد على تحسين الهضم والدورة الدموية.

القرفة: هي البهار الذي يضيف حلاوة ودفء إلى البهارات السبع. تعتبر القرفة مفيدة للصحة، فهي تساعد على خفض السكر في الدم والكوليسترول وتقوي المناعة.

الهيل: هو البهار الذي يعطي البهارات السبع نكهة مميزة ولذيذة. يستخدم الهيل في العديد من الأطباق الهندية والعربية، ويعتبر مضادًا للالتهابات والبكتيريا والفطريات.

الهالبينو: هو البهار الذي يزيد من حرارة البهارات السبع. يتميز الهالبينو بنكهته الحارة والمنعشة، ويحتوي على فيتامين C وأنتي أوكسيدانت.

القرنفل: هو البهار الذي يمنح البهارات السبع نكهة حادة وحارة. يستخدم القرنفل في العديد من المطابخ، ويعتبر مسكنًا للألم ومطهرًا للفم والحلق.

القرفة الصينية: هي البهار الذي يكمل البهارات السبع. تتميز القرفة الصينية بنكهتها الخفيفة والعطرية، وتستخدم في تحضير العديد من الحلويات والمشروبات.

جوزة الطيب: هي البهار الذي يضفي على البهارات السبع نكهة دافئة وغنية. تستخدم جوزة الطيب في العديد من الأطباق الحلوة والمالحة، وتعتبر مهدئة للأعصاب ومحسنة للمزاج.

إذا كنت تريدين تحضير البهارات السبع في المنزل، فهذه هي الخطوات التي عليك اتباعها:

احصلي على المكونات اللازمة: 10 قطع من مسمار القرنفل، ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة، ملعقة كبيرة من بذور الهيل، عود واحد من القرفة، نصف حبة من جوزة الطيب، ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، وملعقة من الزنجبيل المجفف.

اطحني المكونات جيدًا في مطحنة البهارات أو الخلاط حتى تحصلي على مسحوق ناعم ومتجانس.ضعي البهارات السبع في برطمان محكم الإغلاق واحفظيه في مكان بارد وجاف.استخدمي البهارات السبع في تتبيل اللحوم والدجاج والخضروات والأرز والعدس والحمص والفول والشوربات والسلطات والمخبوزات والحلويات والمشروبات.

البهارات السبع هي مزيج سحري من التوابل والبهارات التي تجعل طعامك أكثر نكهة وصحة. جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها الرائع وفوائدها العديدة.