عيشتكو ارتاحت يا بتوع المعاشات .. زياده جديده علي المعاش في بدايه عام 2024 ومفاجئه جديده لاصحاب المعاشات” هتلعب بالفلوس لعب”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث كثير من اصحاب المعاشات في جمهوريه مصر العربيه عن موعد زياده معاشات2024،وهي الزياده الدوريه السنويه لاصحاب المعاشات ، هم الذين قدموا كل مالديهم خلال سنوات عمرهم المديده واقل مايمكن ان يحصل عليه حياة كريمه في ذالك السن، لقد اعلنت الحكومه عن زياده هامه في المعاشات، ولقد تم تنفيذ زياده المعاشات بنجاح وسنبين لكم بعض المستحقات بشأن المعاشات في العنوان التا لي.

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات في عام 2024

أوضح قانون التأمينات والمعاشات في مصر الموعد الرسمي لزيادة الجديدة في المعاشات لعام 2024، حيث ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أنه يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، لذلك فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات 1 يوليو 2024.

موعد صرف زيادة المعاشات

سوف يتم البدء في زيادة المعاشات في الشهر الحالي وذلك سوف يكون بأثر رجعي وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية بزيادة المعاشات تبعا لقانون زيادة المعاشات، حيث يأتي نص القانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة وذلك من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات،وينص قانون المعاشات على أنه يجب منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية قدرها 300 جنيه كل شهر من أجل الغلاء ويجب على الخزانة العامة للدولة دفع تلك التكلفة الخاصة بالزيادة ومنها القسط السنوي الذي نصت عليه المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.