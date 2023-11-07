وصفة هندية مبهرة…تعرف على السر الهندي الذي يعالج مشكلة تساقط الشعر نهائياً ويطوله بجنون بدون غسله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سنتعرف اليوم على وصفة هندية بدون غسل الشعر قبل النوم يعالج مشكلة التساقط ويقوي الشعر فهي أفضل من الكيراتين الطبيعي لأنها تساعد على تطويل الشعر وهو عشق جميع النساء التي تعاني من مشاكل عديدة في شعرها حتى لا تلجأ إلى المنتجات التي تحتاج الى وقت طويل لكي يظهر تأثيرها على الشعر اليكم التفاصيل.

وصفة الثوم الهنديه لتطويل الشعر

يتم وضع فصوص الثوم فى الكبة وخلطها بشكل ناعم .

ثم اضافه ملعقه من عيدان القرنفل مع ربع كوب م حدن زيت الزيتون وتقليبهم جيدا على نار هادئه حتى ان يصبح الخليط دافئ.

ثم يتم فرد هذه الوصفة على الشعر مع تغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو فوطة مبللة بالماء الساخن ويترك هذا الخليط لمدة اربع ساعات ثم غسل الشعر بالماء والشامبو الطبيعي مع ضرورة ترطيبه بزيت اللوز الحلو وسوف تلاحظين نعومة الشعر الغير متوقعه من أول مرة

استخدام خليط الروزمارى وحبة البركة

تساعد هذه الوصفة على تحسين صحة الشعر وتعزيز نموه بالإضافة الى ازالة قشرة الشعر وتنظيفها نهائيا اليكم مكونات وخطوات الوصفة

مكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من حبة البركة .

ملعقة صغيرة من الروزماري.

كوب من الماء .

خطوات التحضير

نقوم بتقليب كل هذه المكونات ثم تصفيته .

بعد ذلك نفرد هذا الخليط على الشعر بدون غسله مره كل يوم لمده اسبوع.