نصائح هامة للسيدات”..هل تستخدمين الزيت المستعمل؟ احذري من الأمراض الخطيرة التي قد تصيبك وعائلتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزيت هو من أهم المكونات في الطبخ، ولكن هل تعلمين أن هناك بعض الزيوت التي تهدد صحتك وصحة عائلتك؟ هذه الزيوت هي التي تباع بأسعار زهيدة في الأسواق حيث ان بعضها يكون غير صحي وغير صالح الى الاستخدام الادمي ويجب أن نحذر منه انه يكون غير معلوم المصدر واسماء شركات غير معروفة أو وهميه ويكون عليه بيانات غير كامله او ليس عليه بيانات أو معلومات خاصة بالمنتج لذلك يحذر على جميع السيدات من شراء هذا النوع من الباعة الجائلين حيث انه زيت تم اعادة استخدامها مرة اخرى واعادة تدويره فيتم شراؤها من سيدات المنازل لعمل صابون المواعين وبعد ذلك يعملو علي تنقية الزيت من الشوائب ويضيفون إليه مادة لتفتيح اللون وتم بيعه على أنه صالح للاستخدام ولكنه يصيب الإنسان بي العديد من الامراض مثل السرطان والتهاب الكبد وضعف المناعة، لأنها تحتوي على مواد سامة ومسرطنه.

إعادة تدوير زيت الطعام

بعض الباعة يقومون بشراء اطنان كبيرة من زيت الطعام المستعمل ويقومون بوضع مواد كيميائيه تغير لونه ليصبح صافي، وبعد ذلك يتم تعبئته في زجاجات غير صالحة للاستخدام ويتم بيعه في الاسواق باسعار رخيصه لذلك يجب على السيدات الابتعاد عن هذا الزيت لأنه يسبب مخاطر صحية لأن تم استخدامه اكثر من مرة لدرجه الغليان فهو يسبب العديد من الامراض المختلفة لذلك قومي بشراء الزيت المعروف وعليه جميع البيانات.

تحذير بشأن استخدام الزيوت الضارة

حذر احد الدكاترة من استخدام الزيت اكثر من مره والمتكرر حيث أن ذلك يغير من المكونات الداخليه للزيت ويتولد من خلالها مواد ضارة ومساره تسبب العديد من الأمراض لذلك احرصي على استخدام الزيت مرة واحدة