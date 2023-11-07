دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضعت امرأة مشروب الكوكاكولا على شعرها لمدة دقائق حتى تعالج مشكلة الشعر المجعد فقد يكون الموضوع بالنسبه لك غريب جدا وليس حقيقي ولكن اصبح مشروب الكوكاكولا من افضل المواد الطبيعيه التي لها مفعول كبير في فرد الشعر المجعد الى شعر ناعم كالحرير بسبب وجود مكونات الكافيين والأحماض والسكر التي تساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر المجعد و اعطاء لمعان، ولكن بمكونات وخطوات معينة سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال تابع التفاصيل للنهاية
مكونات الوصفة
- كوب أو زجاجة من الكوكاكولا.
- مشط واسع من الأسنان
- مقص الشعر.
- ماء ورد
مع مراعاة أن هذه الوصفة تختلف من شعر إلى آخر ومن حالة الى اخرى فيجب أن نقوم بعمل اختبار صغير على جزء من الشعر قبل تنفيذ الوصفة بالكامل على الشعر للتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي أو تهيج فروة الرأس.
خطوات الوصفة
- في البداية عليك فتح زجاجة الكوكاكولا حتى تتخلصي من الغازات المتراكمة .
- ثم اغسلي شعرك بالماء والبلسم والشامبو الموجود لديك جيدا بعد شطف الشعر.
- عليك بوضع الكوكاكولا وماء الورد على الشعر بكميه متساويه مع استعمال يدك او فرشاه لتوزيع المكونات بشكل جيد على كل بصيلات الشعر .
- ثم مشطي شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان حتى يقوم بتوزيع الكوكاكولا على جميع فروة الشعر نترك الوصفة على الشعر لمده 15 دقيقه مع تغطيته بمنشفة أو غطاء بلاستيك .
- وبعد انتهاء المدة عليك بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر حتى تتخلصي من كل بقايا الكوكاكولا
- ثم جففي شعرك استشوار أو الهواء الطبيعي وإذا كنت ترغبين في عمل تسريحه معينه لشعرك عليك الاستعانة مقص الشعر وفقا للشكل الذي تفضلينه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة الكوكاكولا…ضعي الكوكاكولا على شعرك لمدة 10 دقائق وشوفي المفاجاه الكبيره التي تحلم بها كل النساء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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