معجزة الكوكاكولا…ضعي الكوكاكولا على شعرك لمدة 10 دقائق وشوفي المفاجاه الكبيره التي تحلم بها كل النساء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضعت امرأة مشروب الكوكاكولا على شعرها لمدة دقائق حتى تعالج مشكلة الشعر المجعد فقد يكون الموضوع بالنسبه لك غريب جدا وليس حقيقي ولكن اصبح مشروب الكوكاكولا من افضل المواد الطبيعيه التي لها مفعول كبير في فرد الشعر المجعد الى شعر ناعم كالحرير بسبب وجود مكونات الكافيين والأحماض والسكر التي تساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر المجعد و اعطاء لمعان، ولكن بمكونات وخطوات معينة سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال تابع التفاصيل للنهاية

مكونات الوصفة

كوب أو زجاجة من الكوكاكولا.

مشط واسع من الأسنان

مقص الشعر.

ماء ورد

مع مراعاة أن هذه الوصفة تختلف من شعر إلى آخر ومن حالة الى اخرى فيجب أن نقوم بعمل اختبار صغير على جزء من الشعر قبل تنفيذ الوصفة بالكامل على الشعر للتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي أو تهيج فروة الرأس.

خطوات الوصفة