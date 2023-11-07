“ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش أهميتها” .. إستخدامات سحرية ومتنوعة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص بس زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد القصافه هي واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن تكون لدي كل فرد من أفراد الأسرة والتي لم يقتصر استخدامها في قص الأظافر فقط ولكن لها العديد من الاستخدامات الأخرى التي تصيب بالاندهاش من هذا الشئ الصغير ولكن يجب أن تستخدم بطريقة صحيحة وبرغم الفوائد العديدة التي تقدمها إلا أن لها الكثير من الأضرار والتي سوف نخبركم عنها.

أضرار استخدام القصافة

بحسب إرشادات الأبحاث أن قصافة الأظافر تعتبر جيدة الاستعمال حتي عام واحد ولكن يجب أن يتم المحافظة عليها وتطهيرها بشكل مستمر لأنها تعتبر من اقوى الادوات التي تساعد على انتشار البكتريا داخل الاصابع ومن ثم زيادة انتشار الأمراض الجلدية ولذلك يفضل أن يكون لدى كل فرد قصافة خاصة به.

طريقة استخدام القصافة بشكل صحيح

تعتبر القصافة هي من أكثر الأمور تسبب نقل الأمراض والجراثيم ولذلك يجب استخدامها بشكل صحيح كالتالي: