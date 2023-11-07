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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد القصافه هي واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن تكون لدي كل فرد من أفراد الأسرة والتي لم يقتصر استخدامها في قص الأظافر فقط ولكن لها العديد من الاستخدامات الأخرى التي تصيب بالاندهاش من هذا الشئ الصغير ولكن يجب أن تستخدم بطريقة صحيحة وبرغم الفوائد العديدة التي تقدمها إلا أن لها الكثير من الأضرار والتي سوف نخبركم عنها.
أضرار استخدام القصافة
بحسب إرشادات الأبحاث أن قصافة الأظافر تعتبر جيدة الاستعمال حتي عام واحد ولكن يجب أن يتم المحافظة عليها وتطهيرها بشكل مستمر لأنها تعتبر من اقوى الادوات التي تساعد على انتشار البكتريا داخل الاصابع ومن ثم زيادة انتشار الأمراض الجلدية ولذلك يفضل أن يكون لدى كل فرد قصافة خاصة به.
طريقة استخدام القصافة بشكل صحيح
تعتبر القصافة هي من أكثر الأمور تسبب نقل الأمراض والجراثيم ولذلك يجب استخدامها بشكل صحيح كالتالي:
- المداومة على تطهير القصافة من خلال غليها في الماء المغلي ويفضل أن تقوم بشراء النوع الحديدي الذي لا يصدأ أبدا لكي لا ينتقل الصدأ بعد قص الأظافر إلى الدم.
- إضافة المطهرات القوية على القصافه من أجل القضاء على الجراثيم التي تنتقل بسهولة عند قص الأظافر.
- قص الأظافر بشكل دائري علي اكثر من مرة بدون كشط الظافر أو جذبه لكي لا يتسبب في كشف الجلد مما يزيد من نقل العدوى.
- غسل مقلم الأظافر بالماء الساخن باستخدام فرشاة صغيرة وتجفيفه بشكل جيد ووضعها داخل كيس أو علبة نظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش أهميتها” .. إستخدامات سحرية ومتنوعة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص بس زي ما كنا فاكرين!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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