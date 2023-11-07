“لكل عروسه جديدة”..كيفية الحصول على شعر طويل وبشرة نضرة بمكونين فقط؟ القرنفل وزيت الزيتون هما الحل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسأل الكثير من النساء عن وصفات طبيعيه لتطويل الشعر وتكثيف الشعر والعنايه بالشعر في نفس الوقت، ومن بين هذا يمكنك استخدام الخليط علي البشرة وجسمك لترطيبهما وتنعيمهما ومن بين تلك المواد الفعالة الزيت والقرنفل .

يعد القرنفل وزيت الزيتون هما مكونان طبيعيان لهما فوائد عديدة للبشرة والشعر مثل مثل تطويل الشعر وتكثيف الشعر والعنايه بالشعر بالوقت نفسه فهو منتج متعدد الاستخدامات . القرنفل يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والبكتيريا والفطريات، ويساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشيط الشعر. زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية ترطب وتغذي البشرة والشعر وتحميهما من التلف. يمكنك دمج هذين المكونين في وصفة سهلة وسريعة والاستمتاع بنتائجها. تابعي الخطوات التالية لمعرفة المكونات والخطوات لتحضير وصفة القرنفل وزيت الزيتون:

1. احضري وعاء متوسط الحجم وضعي فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2. اطحني عيدان القرنفل بمطحنة أو هاون حتى تحصلي على بودرة ناعمة.

3. أضيفي القرنفل المسحوق إلى الزيت واخلطيهما جيدًا.

4. أضيفي ملعقة صغيرة من النشا واستمري في الخلط.

5. ضعي هذا الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف، مع التركيز على فروة الرأس. اتركيه لمدة نصف ساعه تقريبًا.

6. اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيدا .

ستلاحظين فرقًا ملحوظًا في طول وكثافة ونعومة شعرك بعد استخدام هذه الوصفة لمدة شهر. كما يمكنك استخدام هذا الخليط على بشرتك وجسمك لترطيبهما وتنعيمهما والحصول علي فوائد مماثلة .