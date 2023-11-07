خراب بيوت مستعجل”..وزارة الصحة تحذر من شراء هذا النوع من الطماطم من السوق! يسبب الوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالطبع سيدة المنزل تقوم بشراء أنواع عديدة من الخضروات في كل يوم ولكن الطماطم تظل هي العنصر الأساسي الذي يعتبر بمثابة الجوكر لأنه يدخل في معظم الأطباق والوصفات أثناء الطبخ، وبناء عليه لابد وأن يتم اختيار طماطم صحية لتناولها لان الطماطم الفاسدة او الغير جيده قد تسبب أضرار صحية جسيمة للإنسان وعليه حذرت وزارة الزراعه، وأوضحت بأن هناك نوع من بذور التقاوي منتشر في الأسواق، غير صالح للاستخدام ينتج عنه ثمار طماطم غير ناضجة في يجب الحذر منها وفي هذا الموضوع نذكر لكم كل التفاصيل تابعوا معنا التقرير

تحذير وزارة الزراعة من هذا النوع من الطماطم

قد جاء مؤخرا تحذير من قبل وزاره الصحه ووزاره الصراع من انتشار نوع مخالف من بذور التقاوي التي لم يتم فحصها من قبل لجنة فحص المنتجات الزراعية في داخل الوزارة وتم إيضاح بأن هذا النوع من بذور التقاوي يطلق عليه اسم 025 وهو نوع فاسد تم استيراده من دوله عربيه ثم وتم تزوير الملصق الموجود عليه باسم نوع آخر من بذور التقاوي الجيدة، ولكن هذا النوع فاسد وكل مزارع يقوم باستخدامه يعرض نفسه للمساءلة القانونية لهذا وجب التنبيه

ما هي أضرار الطماطم الغير ناضجة

وأما بالنسبة لأضرار الطماطم الغير ناضجة فهي عديده وتم توضيحها من قبل أحد الأطباء، والذي قال بأن هذا النوع من الطماطم بالتحديد يحتوي على مادة السولانين وهي مادة سامة جدا تتفاعل مع جدار الأمعاء وتجعل الإنسان يشعر بغثيان وأوجاع في المعدة، وذلك طبقًا لما تم من أبحاث في هذا الموضوع.