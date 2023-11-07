«سبب محدش يتوقعة »!!! .... هل تعرف لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله؟!...معلومة ميعرفهاش غير 2% فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإسلام يحث على اتباع أوامر الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتناول اللحوم والغذاء يحظر بشدة في الإسلام تناول لحم الخنزير وأي من أعضائه أو منتجاته، وذلك بناءً على توجيهات دينية وأسس تغذية، تُعتبر هذه التوجيهات جزءًا من الحفاظ على الصحة والنظافة الشخصية، حيث يعتبر لحم الخنزير غير صحي ومحظور في الإسلام بسبب العوامل البيئية والتغذية التي تجعله غير ملائم للاستهلاك تمثل هذه التوجيهات مثالًا على كيفية توجيه الدين في مسائل الحياة اليومية بما يحقق الصحة والرفاهية للمؤمنين.

حيوان الخنزير

الخنزير، واحدًا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يصنف ضمن الثديات ذات التغذية المتنوعة، حيث يستهلك الأعشاب واللحوم على حد سواء يُعتبر تواجده قديمًا جدًا، إذ يمتد تاريخ وجوده إلى العصر الحجري، حيث عاش جنبًا إلى جنب مع الإنسان، يتميز الخنزير بتشابه بعض أعضائه التشريحية مع الإنسان لذلك، تم استخدامه في الأبحاث العلمية، بما في ذلك استخدام البنكرياس لإنتاج الأنسولين الضروري لمرضى السكر.

إلا أن الله خلق الخنزير لغرض محدد وليس للاستهلاك البشري. فقد حُرِم استهلاك لحمه بناءً على توجيهات دينية نظرًا للأضرار الصحية المعروفة المرتبطة به، وهذا مدعوم بالأبحاث العلمية، ويجدر بالذكر أن دور الخنزير في البيئة يكمن في تنظيف الأرض من الفضلات والأوساخ، وهو يساهم في تحسين جودة البيئة لذلك، يعتبر حيوانًا بريًا ولا ينبغي تربيته في المزارع لأغراض استهلاكية.

ما هو موقف الأديان من الخنزير؟

الإسلام: في الإسلام، يُعتبر الخنزير حيوانًا نجسًا ومحرمًا للأكل والتعامل معه. يأتي هذا الحكم من القرآن الكريم، حيث يُمنع تناول لحم الخنزير وتعامل معه بشكل عام يعتبر الاحتكام إلى الخنزير أمرًا محظورًا في الإسلام.

المسيحية: في المسيحية، ليس هناك قاعدة دينية صارمة تمنع تناول لحم الخنزير العهد القديم يحظر تناول الخنزير في اللاويين 11:7 وتكوين 8:7، ولكن هذا الحظر ليس له تطبيق مباشر على المسيحيين بالنسبة للمسيحيين، يعتمد الأمر على التقاليد الثقافية والشخصية.

اليهودية: في اليهودية، يُعتبر الخنزير نجسًا وغير مسموح بأكله وفقًا للشريعة اليهودية تجد هذا الحكم في الكتاب المقدس اليهودي (التوراة)، حيث يتم ذكر أنواع معينة من الحيوانات التي يمكن أكلها وأنواع أخرى تعتبر نجسة.