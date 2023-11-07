“إجابة حيرت العقول” .. ما هو مفرد كلمة مواعين في اللغة العربية .. الإجابة هتصدمك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الوقت الذي يهتم فيه طلاب الثانوية العامة بالأسئلة التي يتم تكرارها في الامتحانات، جاء سؤال قد حير جميع الطلاب في مادة اللغة العربية، ويندرج هذا السؤال تحت الأسئلة الغريبة التي تواجه طلاب الشهادة الثانوية بالأخص في الأسئلة التي تتطلب إيجاد المفرد أو الجمع بعض الكلمات، وهذا السؤال الذي يبحث الكثير من الطلاب عن إجابته هو مفرد كلمة مواعين، ورغم أن السؤال يظهر أمامنا غريب إلا أن إجابته فاجأت الجميع.

ما هو السؤال الذي يبحث عن إجابته طلاب الشهادة الثانوية؟

سؤال وجده الكثير من طلاب الشهادة الثانوية أمامهم أثناء القيام بحل بعض الامتحانات في مادة اللغة العربية في حين أنهم لا يعرفون ما هي إجابته، وهذا “السؤال ما هو مفرد كلمة مواعين؟”، وعلى الرغم من غرابة هذا السؤال الذي يندهش منه الكثير من الطلاب إلا أن إجابته كانت أعجب منه فتفاجئ الجميع بعد معرفة هذه الإجابة، بعد أن ذكرها أستاذ اللغة العربية في جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين.

ما هو مفرد كلمة “مواعين” في اللغة العربية؟

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور نور الدين عابدين قد أجاب على سؤال مفرد كلمة مواعين وكانت إجابته “ماعون” كما أضح بعد ذلك أن كلمة ماعون قد تم تطوير معناها لفظياً وبالتالي أصبح يتم نطقها مواعين، وقد أضاف أن كلمة مواعين هي كلمة مشتقة من “ماعون” وتم ذكرها في القرآن الكريم في قول الله تعالى “ويمنعون الماعون” أي الذين يمنعون المساعدة حتى لا تصل إلى غيرهم، كما أنها توزن في اللغة العربية على وزن فاعول.