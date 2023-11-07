“خلو بالكم من عيالكم” .. أم شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ما رأته الأم كان صادماً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أي منزل يكون بداخله اطفال لابد أن تصدر منه اصوات عاليه وضحكات اطفال وتزداد شقاوتهم ويعتبر ذلك من سمات مراحلهم العمرية وبسبب ذلك يواجه الكثير من الأمهات الكثير من المصاعب في مراقبة أبنائهم وخصوصا إذا كانت تقصي معظم وقتها خارج المنزل بسبب ظروف عملها وفي هذا المقال سوف نخبركم عن فكرة قامت بها ام امريكيه من أجل مراقبة ابنتها

أهمية مراقبة الأبناء في الوقت الحالي

من الأمور العامة التي يجب أن يحرص عليها كل الأباء والأمهات هم مراقبة أطفالهم ولكن بطريقة صحيحة لا تنتهك خصوصيتهم لأنه حين وقوع اي مشكلة للطفل وهم علي علم بها يصبح حلها سهل للغاية وخاصة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبحت الحياة مفتوحة والتي من الممكن أن يحدث من خلالها الكثير من المشاكل التي يؤثر عليهم بالسلب في سنهم الصغير ولذلك يجب مراقبتهم على وسائل التواصل حتى تزداد العلاقة بين الأبناء والآباء وايضا يجب عليهم أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم حتى يستطيعون التصرف بشكل صحيح.

طريقة مراقبة الام لبنتها ونتيجة ذلك عليها

قامت ام امريكيه بمراقبة بنتها من خلال وضع كاميرا خفيه في غرفتها لأنها تقضي معظم وقتها خارج منزلها وذلك لأن الابنة كانت تعاني من اضطرابات عصبية نتيجة عن صدمة في طفولتها أصبحت بحاجة إلي العناية المستمرة وبسبب الكاميرا أصبحت الطفلة تسمع أصواتا مزعجة واغاني من الكاميرا ففزعت فأصبحت تصرخ بشدة فأسرعت الأم لانقاء ابنتها واكتشفت أن الكاميرا تم اختراقها.